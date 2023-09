Apoio a inquilinos com taxa de esforço acima de 100% pago em outubro

Inquilinos com taxa de esforço igual ou superior a 100% só vão começar a receber em outubro o apoio às rendas, num valor máximo de 200 euros por mês, com retroativos a janeiro, revelou esta quinta-feira a ministra da Habitação, Marina Gonçalves, durante o briefing do Conselho de Ministros, numa resposta a uma questão colocada pelo ECO.

Ou seja, os beneficiários em que 100% ou mais do seu rendimento se destina a suportar despesa com renda para habitação própria e permanente terão direito ao subsídio com um atraso de mais de quatro meses face à data em que o apoio foi transferido para as restantes famílias abrangidas.

“No apoio à renda, em 2023, os critérios que estão a ser utilizados vão ser utilizados até final do ano e no que respeita aos beneficiários com taxas de esforço acima de 100% está neste momento a ser reavaliado por parte da Autoridade Tributária” os rendimentos de 2022, declarados este ano assim como as reclamações dos inquilinos para podermos em outubro processar os pagamentos”, afirmou Marina Gonçalves.

Recorde-se que todas as famílias com taxa de esforço igual ou superior a 100% foram excluídas da primeira fase do apoio à renda, que começou a ser pago em junho, mesmo que preencham todos os critérios de elegibilidade previstos no decreto-lei. O governo tem garantido que estes casos serão avaliados mais tarde, à medida que sejam analisadas as declarações de IRS entregues este ano e relativas aos rendimentos de 2022, mas sem nunca avançar data. Recorde-se que a campanha declarativa terminou a 30 de junho. Agora o Governo adianta que o subsídio começará a chegar à conta bancária dos inquilinos elegíveis em outubro.