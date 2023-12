Taxa de poupança das famílias aumenta para 6,6% no 3.º trimestre

A taxa de poupança das famílias subiu para 6,6% no terceiro trimestre do ano, refletindo um aumento do rendimento disponível bruto superior ao do consumo privado, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com as Contas Nacionais Trimestrais por Setor Institucional, o rendimento disponível bruto das famílias (RDB) aumentou 1,9% face ao segundo trimestre, com crescimentos de 2,3% e 0,6% das remunerações e do valor acrescentado bruto, respetivamente.

Já a despesa de consumo final aumentou 1,1% no trimestre em análise, ou seja, menos do que o RDB, causando o aumento da taxa de poupança para 6,6%, que compara com um aumento de 5,8% no trimestre anterior.

Isto levou a uma capacidade de financiamento de 1,1% do Produto Interno Bruto (PIB), que tinha sido de 0,6% do PIB no trimestre anterior.

Em termos reais, o RDB ajustado ‘per capita’ (por pessoa) das famílias aumentou 0,7% no terceiro trimestre deste ano.