Governo quer bancos a oferecer taxa fixa a quem já tem crédito à habitação. Acesso à bonificação dos juros vai ser alargado

O Ministério das Finanças está a negociar com a Associação Portuguesa de Bancos uma proposta, que será apresentada em setembro, para “alargar significativamente a oferta de regimes de taxa fixa”, que “deve estar disponível para aqueles que já têm os créditos à habitação, que são, no fundo, o grosso do stock do crédito”.

É que ao problema da subida rápida dos juros, que significa um aumento dos encargos, Fernando Medina soma o da incerteza. “Muitas famílias perguntam: ‘Isto está a subir, mas isto subirá até quando? E subirá quanto?’ E a resposta tem de passar por uma muito maior difusão e possibilidade de utilização de regimes de taxa fixa ou, pelo menos, de regimes de taxa fixa durante um determinado período. Por exemplo, por dois anos e depois os créditos retomam o seu funcionamento normal em regimes de taxa variável”, explica o governante.

Por outro lado, na entrevista ao Público em que diz que “é possível e desejável que a banca faça mais” na remuneração dos depósitos, o ministro das Finanças revela que o acesso à bonificação dos juros vai ser alargado às famílias que têm uma taxa de esforço acima de 50%, que “vão poder passar a beneficiar do apoio público relativamente às suas prestações da casa assim que o indexante ultrapasse os 3%”, o que fará com que “a generalidade das famílias que cumpram os critérios da lei vão poder beneficiar de um apoio relativamente à sua prestação da casa”.