Quando e quanto é que o BCE vai baixar os juros em 2024?

Os investidores apontam a março, os economistas estimam para o início do verão e o Banco Central Europeu (BCE) considera ser prematuro discutir cortes de juros. Mas restam poucas dúvidas de que 2024 será o ano em que o banco central vai inverter a política monetária depois de um endurecimento muito agressivo. Resta saber quando vai surgir o primeiro corte e o ritmo das descidas de juros.

A resposta estará na evolução dos dados económicos, sobretudo a inflação, que permanece teimosamente acima da meta há 26 meses. Foi em julho de 2021 que a inflação na Zona Euro superou os 2%, o BCE começou a subir os juros um ano depois e só parou em setembro de 2023. Neste período, a taxa dos depósitos subiu por 10 vezes, passando de -0,5% para os atuais 4%.

A tendência de alta fulgurante da inflação só terminou em outubro de 2022, com a taxa já nos dois dígitos, um máximo na história da Zona Euro. Desde então, com o BCE já a aumentar os juros a toda a velocidade e várias subidas “jumbo” (75 pontos base), a inflação encetou também uma trajetória descendente muito célere. Em novembro de 2023, a inflação regressou ao patamar que se situava em julho de 2021, ainda acima da meta dos 2%, mas num nível que permite ao BCE estabilizar os juros e sinalizar que o fim do ciclo de subidas terá chegado ao fim.

Embalados pela mudança de discurso da Fed, os investidores estão a estimar cortes agressivos de juros do BCE em 2024, confiando que a inflação vai continuar a aliviar e o ritmo de atividade económica permanecerá fraco. Mesmo depois de Christine Lagarde revelar que o corte de juros não foi tema na reunião de dezembro do Conselho do BCE e que a autoridade não vai baixar a guarda no combate à inflação, as estimativas dos investidores praticamente não sofreram alterações.

O mercado de futuros está a apontar para 150 pontos base de cortes de juros em 2024 (seis reduções de 25 pontos base), com uma probabilidade em redor de 50% da primeira descida acontecer já em março. “Os mercados estão com expectativas demasiado elevadas para 2024. Especialmente o início” do ciclo de cortes “em março parece improvável”, diz ao ECO Bas van Geffen, senior macro strategist do Rabobank.

“Se olharmos para as próprias projeções macroeconómicas do BCE e para o momento em que os novos dados vão estar disponíveis, existe a possibilidade de o BCE reduzir as taxas em junho”, refere Bas van Geffen. Contudo, por estimar uma desinflação mais lenta, o Rabobank mantém para já a previsão de apenas dois cortes de juros em 2024, com o primeiro a surgir só em setembro.

A previsão de início do ciclo de cortes de juros em junho bate certo com o consenso dos economistas e com as notícias publicadas depois da última reunião do BCE. Citando sete fontes do banco central, a Reuters avançou com o guidance não oficial de que os governadores do BCE não devem alterar o seu discurso antes de março e não é previsível que o alívio da política monetária surja antes de junho.

A próxima reunião de política monetária do BCE acontece a 25 de janeiro. Na seguinte (7 de março), o staff do banco central volta a atualizar as projeções para o PIB e inflação, munindo o Conselho do BCE com mais argumentos para inverter a política monetária. Enquanto os investidores estão a apostar que será o momento para cortar logo os juros, os economistas acreditam que nessa altura serão apenas sinalizados cortes nas reuniões seguintes (11 de abril ou 6 de junho). No último mês do segundo trimestre será mais provável, pois o BCE já terá na sua posse a maioria dos dados das atualizações salariais no ano.

Os inquéritos efetuados pelas agências de notícias Bloomberg e Reuters mostram que o consenso dos economistas aponta para junho como a data que pode ser chave. No que diz respeito ao resto do ano, também existe um consenso de mais duas reduções. A confirmar-se esta previsão dos economistas, o BCE descerá os juros por três vezes em 2024, com um corte de 25 pontos base em cada um dos três últimos trimestres.

BCE só reage a recessão mais profunda

Como ficou evidente nos últimos meses, as expectativas de investidores e economistas podem sofrer alterações pronunciadas num curto espaço de tempo, sobretudo mediante a publicação de dados económicos que mostrem que a inflação está a aliviar de forma mais ou menos rápida.

Dado que o BCE deixou de fornecer indicações sobre o rumo da política monetária (forward guidance) e a incerteza sobre a evolução dos preços é muito elevada, entre os economistas as previsões são bastante amplas. Enquanto o Rabobank estima apenas duas descidas de juros em 2024, o Deutsche Bank alinha com os mercados e antevê seis cortes, por considerar que a inflação vai baixar de forma mais célere.

O Capital Economics é um pouco mais contido, apontando para cinco descidas de juros no próximo ano, com a primeira a surgir em abril. Jack Allen-Reynolds, vice-economista-chefe da consultora, destaca os sinais de que a estagnação da procura está a enfraquecer o poder de fixar preços das empresas e nota que o enfraquecimento do mercado de trabalho está a causar um abrandamento no crescimento dos salários.

O ABN Amro também estima que a taxa de depósitos do BCE baixe para 2,75% no final de 2024, mas aponta a primeira redução em junho, altura em que a inflação subjacente (exclui alimentos e energia) já deverá estar nos 2%.

“O enfraquecimento da procura por bens e serviços na Zona Euro e a nível global vai diminuir a pressão do lado da procura, enquanto o impacto ascendente dos custos energéticos vai continuar a diminuir”, assinala Aline Schuiling. A economista do ABN Amro estima que o “crescimento dos salários vai abrandar visivelmente em 2024, uma vez que já vemos sinais claros de que o mercado de trabalho da Zona Euro está a deteriorar-se”.

Se as perspetivas para o alívio da inflação forem reforçadas, em conjunto com uma travagem mais acentuada da economia, o BCE pode acelerar a inversão da política monetária. Caso a inflação persista em níveis elevados e acima da meta dos 2%, o banco central pode protelar o início do ciclo da redução de juros mais para o final do ano.

Depois de em 2021 ter “arrastado os pés” na luta contra a inflação, o BCE já sugeriu que agora prefere errar por excesso face a precipitar-se na inversão da política monetária. Mesmo que tal custe uma deterioração desnecessária da atividade económica na Zona Euro. Bas van Geffen destaca que “a estabilidade de preços é o único mandato do BCE”, pelo que “por si só, uma recessão moderada não será suficiente para o BCE considerar um corte imediato nas taxas de juro”.

“A recessão teria de ser muito profunda, o que parece improvável nesta fase, e ter um grande impacto sobre a inflação”, refere o economista do Rabobank. “Enquanto a recessão não for grave, o BCE provavelmente irá aguardar, até que alguns trimestres de crescimento baixo/ligeiramente negativo comecem a afetar significativamente a procura interna e, portanto, a inflação”, acrescenta.

À procura do "novo neutral"

Numa perspetiva de mais longo prazo, este ciclo de redução de taxas de juro que se aproxima traz o desafio adicional de os bancos centrais encontrarem o novo neutral, ou seja, em que nível as taxas de juro não contribuem para arrefecer nem estimular a atividade económica.

Com a taxa dos depósitos em 4%, o nível atual é claramente restritivo. Mesmo que se cumpram as expectativas agressivas dos investidores, é provável que os juros na Zona Euro contribuam para restringir a atividade económica durante todo o ano. Acresce que existe um desfasamento entre a fixação das taxas de juro e o impacto na economia, pelo que o efeito restritivo da política monetária do BCE deverá perdurar em 2025.

Antes da crise inflacionista, estava convencionado que o nível neutral estava alinhado com a meta da inflação nos 2%. Os economistas apontam agora para níveis superiores, embora não seja fácil calcular o novo patamar.

“É bastante incerto saber qual é o nível do ‘novo neutral’”, diz Bas van Geffen, salientando que a “economia sofreu diversos choques estruturais”, como a pandemia; o “envelhecimento da população também está a afetar o mercado de trabalho”; e existe ainda o “impacto da crise energética e da transição verde”.

Ainda assim, o economista do Rabobank arrisca um patamar em torno de 2,5%. A confirmar-se, será para este nível que o BCE deverá baixar a taxa de depósitos quando concluir o próximo ciclo de alívio da política monetária, caso a economia esteja numa posição equilibrada. Será um nível bem superior ao registado no início do ciclo de subida das taxas de juro, pois em 2021 a taxa dos depósitos estava em terreno negativo (-0,5%).