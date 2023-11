Taxas nos aeroportos portugueses vão subir 14,55% em 2024. Veja os aumentos em Lisboa e Porto

1,60 euros. É este o valor médio de aumento das taxas reguladas no conjunto dos aeroportos portugueses para 2024, tendo em conta a decisão da ANA Aeroportos de aumentar as taxas reguladas no conjunto dos aeroportos portugueses em 14,55%, depois de ter começado por propor uma subida de quase 18%. Em Lisboa será registada a maior subida, de 16,98% (2,29 euros). No Porto, o incremento é de 11,92% (0,92 euros).

Segundo escreve o Jornal de Negócios, com o recuo dos dados relativos à inflação em agosto nos 27 países da União Europeia – para 8,8%, em vez dos 9,7% referidos inicialmente no processo de consulta” –, a comissão executiva da empresa do grupo Vinci reviu em baixa as propostas iniciais de atualização tarifária nos aeroportos nacionais, mas mantém intenção de recuperar os desvios de receita apurados em 2022.

Quando a proposta inicial foi revelada, numa exposição enviada ao ECO, a ANA defendeu a subida proposta para as taxas aeroportuárias no próximo ano, salientando que o mesmo decorre das fórmulas previstas no contrato de concessão, apontado ainda que a subida dos preços dos bilhetes de avião tem sido muito superior. A Ryanair considerou esses aumentos “excessivos e injustificados”, avisando que vão prejudicar o turismo nacional, especialmente nos Açores e Madeira.