Há 250 mil euros para táxis elétricos. Apoio por carro pode chegar a 10 mil euros

UE com acordo de princípio para aumentar postos de carregamento para veículos elétricos

Governo reabre incentivos à compra de veículos elétricos. Conheça as condições

Abriram nesta terça-feira as candidaturas para os apoios à compra de táxis elétricos. No total, há 250 mil euros para ajudar na compra de veículos sem emissões, de equipamentos para carregamento e ainda de equipamentos eletrónicos, assim refere o aviso divulgado na página do Instituto da Mobilidade e dos Transportes.

Para a compra de táxis elétricos há um apoio de 5.000 euros por unidade para veículos comprados a partir de 1 de janeiro de 2023. No entanto, também serão aceites candidaturas para quem comprou carro a partir de 1 de outubro de 2022 e não se candidatou ao aviso do ano passado. O proprietário do veículo compromete-se em manter o automóvel afeto ao transporte de passageiros em táxi durante cinco anos.

O apoio por carro pode atingir os 10.000 euros caso seja abatido um automóvel com mais de 12 anos e seja comprado um carro novo totalmente elétrico. Se o veículo abatido tiver mais de 10 anos, o apoio poderá atingir os 7.500 euros.