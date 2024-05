Taxista de Elvas esfaqueado por cliente na zona de Olivença em Espanha

Um taxista de Elvas sofreu esta quarta-feira ferimentos depois de ter sido esfaqueado por um cliente que transportava na zona de Olivença, em Espanha, revelou à agência Lusa fonte da PSP.

A fonte daquela polícia indicou que o homem, que foi “agredido com uma arma branca” por um cliente português, “estava em observação” no Hospital de Santa Luzia, em Elvas.

O porta-voz da Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, Ilídio Pinto Cardoso, confirmou à Lusa que o homem foi assistido no serviço de urgência do Hospital de Santa Luzia, tendo sofrido “vários ferimentos no pescoço e no rosto”, acrescentando que “já teve alta”.

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o caso, adiantou a fonte da PSP.

Entretanto, fonte da PJ revelou à Lusa que “foi identificado um suspeito em Olivença”.