De Taylor Swift a Barbenheimer, estas são as tendências que marcaram a cultura em 2023

O termo "pós-covid" é incómodo - sobretudo para aqueles que vivem atualmente com a doença ou com os efeitos a longo prazo. Mas embora os especialistas ainda considerem a covid-19 uma pandemia, 2023 foi o ano em que a Organização Mundial de Saúde declarou que já não era "uma emergência de saúde pública de interesse internacional".

Grande parte do mundo respondeu a esta sensação restaurada de normalidade com um ataque de gastos de vingança que reforçou os setores artísticos em dificuldades (embora o abrandamento subsequente já esteja em curso). Esta foi uma boa notícia para os mundos da arte, da moda e da cultura que, num ano marcado pela guerra e pela rutura tecnológica, responderam de forma criativa, refletindo e repreendendo os desafios mais prementes da sociedade.

Eis algumas das forças que, para o bem e para o mal, se tornaram tendência nos últimos 12 meses:

Quem manda no mundo? As raparigas

Da esquerda para a direita: Taylor Swift atua em Santa Clara, Califórnia, durante a "The Eras Tour", e Beyoncé na noite de abertura da sua digressão "Renaissance" em Estocolmo, Suécia (Jeff Kravitz/Getty Images; Kevin Mazur/Getty Images)

Dois dos maiores motores da economia cultural foram as digressões de duas das mulheres mais bem sucedidas da música: Beyoncé e Taylor Swift.

A digressão "The Eras Tour" desta última, que fez literalmente tremer a terra, tornou-se a primeira digressão a arrecadar mais de mil milhões de dólares. A procura de bilhetes foi tal que os organizadores da digressão de Singapura, por exemplo, registaram mais de 22 milhões de pessoas inscritas na pré-venda, enquanto mais de um milhão de pessoas aguardavam numa fila de espera online.

O frenesim global catapultou a cantora de 34 anos para o mega-estrelato, levou a uma audiência no Congresso dos Estados Unidos sobre a falta de concorrência no setor da venda de bilhetes, depois de a Ticketmaster não ter conseguido processar as encomendas, e até alterou o setor das viagens, com os hotéis a registarem um aumento da procura e as companhias aéreas a acrescentarem lugares extra nas datas dos concertos.

Entretanto, a digressão "Renaissance" de Beyoncé contribuiu com mais de 4,5 mil milhões de dólares para a economia dos Estados Unidos, de acordo com uma análise das despesas dos espectadores dos concertos efetuada pela empresa de investigação QuestionPro. Entretanto, um economista do banco dinamarquês Danske acusou a estrela de contribuir para os problemas de inflação na Suécia, depois de a sua decisão de dar início à tour de 56 espetáculos em Estocolmo ter provocado um aumento dos preços dos hotéis e restaurantes na cidade.

Barbenheimer fez disparar as bilheteiras

Da esquerda para a direita: Ryan Gosling e Margot Robbie em "Barbie" e Cillian Murphy em "Oppenheimer" (Warner Bros Pictures/Universal Pictures)

Tal como Bey e Tay, "Barbie", de Greta Gerwig, desencadeou o poder de compra das mulheres, que constituíram cerca de dois terços do público do filme. Entretanto, o lançamento simultâneo de "Oppenheimer", da Universal Pictures, deu origem a uma grande rivalidade entre os estúdios (ou a uma campanha publicitária mutuamente benéfica) e a um despertar do poder de compra do público.

O forte contraste entre uma abordagem feminista atrevida do mundo cor-de-rosa da Barbie e a história angustiante do pai da bomba atómica inspirou alguns dos melhores memes, piadas e paródias do ano, bem como o desafio "Barbenheimer", em que os espectadores tentaram ver os filmes sucessivamente num único dia. O fenómeno transformou os dois filmes em sensações virais e criou um burburinho que se traduziu em mais de dois mil milhões de euros de receitas globais de bilheteira, com "Barbie" a tornar-se o filme com maior bilheteira nos 100 anos de história da Warner Bros.

Os maiores conglomerados da moda ficaram maiores

Pessoas passam por uma boutique de luxo Louis Vuitton na rua Parizska, em Praga, Chéquia (Milan Jaros/Getty Images)

Os conglomerados controlam vastas áreas da indústria da moda e, este ano, continuaram a reforçar o seu domínio sobre o mercado de luxo, que representa mais de um bilião de euros. De acordo com os dados de março de 2023 do Savigny Luxury Index, um índice geral de medição do mercado publicado pelo grupo de gestão de fortunas Savigny Partners, a LVMH, a Kering e a Richemont detêm, em conjunto, 62% do mercado da moda de luxo.

Este verão, a empresa-mãe da Coach e da Kate Spade, a Tapestry, fundiu-se com a Capri, proprietária da Versace e da Michael Kors, num negócio avaliado em cerca de oito mil milhões de euros. Entretanto, a LVMH, que detém a Louis Vuitton, a Givenchy, a Christian Dior e a Fendi, entre muitas outras, tornou-se a primeira empresa europeia a ultrapassar os 500 mil milhões de dólares de valor de mercado em abril.

No outro extremo do mercado, as realidades da gestão de marcas de moda independentes de topo de gama parecem cada vez mais sombrias, com os designers autofinanciados a enfrentarem uma concorrência feroz e os jovens talentos reconhecidos pela indústria a verem-se incapazes de sustentar as suas marcas.

Roubo de arte e restituição

Objetos expostos no Museu Itumbaha no Nepal, que foi criado quando o Museu de Arte Rubin de Nova Iorque e o Museu Metropolitano de Arte devolveram artefatos retirados do mosteiro nepalês do século XI (CNN)

Com os museus e colecionadores sob pressão constante para devolverem objetos de origem duvidosa, as restituições de obras de arte de grande relevo continuaram a aumentar este ano. O Museu de Arte Rubin e o Museu Metropolitano de Arte de Nova Iorque devolveram artefatos retirados de um mosteiro nepalês do século XI (foto acima), bem como de sítios arqueológicos do sudeste asiático; a Galeria Nacional da Austrália e a família do falecido bilionário americano George Lindemann prometeram devolver objetos saqueados ao Camboja; e os EUA anunciaram que vão devolver 77 objetos ao Iémen, para citar apenas alguns exemplos.

O Museu Britânico tem sido um dos que mais tem resistido, pois tem sido cada vez mais pressionado a devolver objetos contestados da sua vasta coleção. Entre elas estão os mármores do Pártenon, que há décadas estão no centro de uma disputa diplomática entre o Reino Unido e a Grécia - e este ano a disputa intensificou-se, levando o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, a recusar encontrar-se com o seu homólogo grego (e o rei Carlos a levantar suspeitas ao usar uma gravata com a bandeira grega dias depois).

O próprio museu foi vítima de roubo, tendo descoberto em agosto que cerca de duas mil peças da sua coleção tinham desaparecido (e, em alguns casos, tinham sido postas à venda no eBay). Os esforços de recuperação estão atualmente em curso, com o museu a apelar ao público para a devolução dos seus tesouros.

O dinheiro fala, o "luxo discreto" sussurra

As cores suaves e a marca discreta são o epítome do "luxo tranquilo" (Angela Weiss/Getty Images)

Com muitas partes do mundo a enfrentarem uma crise de custo de vida causada pelo aumento da inflação e pela subida dos preços da energia e dos alimentos, talvez não seja surpresa que 2023 tenha sido o ano do "luxo silencioso". A ideia de que a riqueza deve sussurrar, e não gritar, refletiu-se num novo tipo de simplicidade - nas passerelles e não só - que comunicou status sem a necessidade de logótipos gritantes ou de um estilo "na tua cara".

A série "Succession" da HBO, que concluiu a sua quarta e última temporada em maio, ajudou a trazer a tendência da "riqueza furtiva" para a ribalta, com os protagonistas ultra-ricos da série a optarem frequentemente por básicos elevados (o vestuário de trabalho de Shiv Roy e os bonés de basebol de Kendall Roy estavam entre os muitos pontos de referência da série). O mesmo se passou com o guarda-roupa de Gwyneth Paltrow, de grande visibilidade mas pouco espalhafatoso, que gerou mais manchetes do que o acidente de esqui que estava a ser discutido no julgamento.

Em breve, a Prada apresentava a sua nova coleção de roupa masculina como "uma reconsideração das coisas simples" e a designer de culto Phoebe Philo lançava a sua tão esperada marca homónima com uma coleção de estreia definida por uma elegância discreta. Noutros locais, a tendência - que não deve ser confundida com minimalismo - abrangeu relógios, acessórios e até hotéis (ver o novo "anti-hotel" do joalheiro Chopard no coração de Paris).

As greves paralisaram Hollywood - e a passadeira vermelha

Membros do sindicato de atores SAG-AFTRA fazem um piquete de greve em solidariedade com os trabalhadores do WGA (Writers Guild of America) à porta dos escritórios da Netflix em Los Angeles, Califórnia (Frederic J. Brow/Getty Images)

Durante quase quatro meses este ano, Hollywood entrou em greve, com os atores a exigirem um aumento dos salários e dos direitos residuais, que diminuíram na era dos serviços de streaming, que evitam os direitos convencionais e raramente revelam a frequência com que os conteúdos são vistos. O Gabinete de Estatísticas do Trabalho dos EUA indicou que os atores ganharam, em média, 27,73 dólares (cerca de 24,95 euros) por hora no ano passado e observou que muitos não são pagos durante o ano inteiro. Os argumentistas também entraram em greve, paralisando as produções cinematográficas e televisivas.

As cerimónias de entrega de prémios foram reduzidas ou adiadas, o que resultou em algumas passadeiras vermelhas invulgarmente discretas. E, apesar de ser uma má notícia para os maquilhadores e estilistas de celebridades, que perderam uma importante fonte de rendimento, também ofereceu aos influenciadores e modelos uma oportunidade de entrar na ribalta deixada pelas estrelas de cinema.

Em novembro, o sindicato dos atores SAG-AFTRA chegou finalmente a um acordo com os grandes estúdios. O acordo, que expirará em maio de 2026, inclui aumentos salariais, maior duração do contrato de trabalho, melhores benefícios, garantias de direitos de autor e proteção contra a utilização de inteligência artificial pelos estúdios - outro grande ponto de discórdia entre atores e argumentistas.

A IA continua a preocupar os criativos

O autor George R.R. Martin juntou-se a uma ação judicial coletiva contra a OpenAI por utilizar o seu trabalho sem autorização para treinar os seus sistemas (Chris Pizzello/AP)

Os argumentistas e atores não foram os únicos preocupados com o facto de a IA pôr em risco os seus meios de subsistência. Autores como George R. R. Martin, Jodi Picoult e John Grisham juntaram-se a uma ação judicial coletiva contra a OpenAI, a empresa por detrás do ChatGPT, afirmando que esta utilizou trabalho protegido por direitos de autor enquanto treinava os seus sistemas para criar respostas mais humanas. Mais de 10 mil autores, incluindo James Patterson, Roxane Gay e Margaret Atwood, também assinaram uma carta aberta apelando aos líderes da indústria da IA para obterem o consentimento dos autores quando utilizam o seu trabalho para treinar modelos linguísticos de grande dimensão - e para os compensarem de forma justa quando o fizerem.

Entretanto, os artistas plásticos encontraram formas de lutar contra a utilização do seu trabalho pela IA sem o seu consentimento - graças, em parte, a programas como o Glaze, que engana os modelos de IA para que leiam as imagens de forma diferente do olho humano (por exemplo, uma pintura a óleo pode parecer um desenho a carvão) e o PhotoGuard, que os impede de manipular imagens.

Outras áreas também enfrentaram a concorrência da tecnologia emergente - em abril, uma imagem gerada por IA ganhou mesmo um prémio Sony World Photography Award. Mas muitos criativos abraçaram o potencial dos desenvolvimentos, desde a primeira banda desenhada japonesa de manga gerada por IA até coleções de moda inteiras concebidas com a tecnologia.

NFTs atingem novos mínimos

Personagens NFT do Bored Ape Yacht Club em exposição no Radio City Music Hall de Nova Iorque durante a 4ª conferência anual NFT.NYC (Noam Galai/Getty Images)

Se a dramática ascensão e queda dos preços do NFT estava entre as maiores histórias de 2022, este ano ofereceu realidades mais preocupantes de longo prazo para os entusiastas de tokens. E com os volumes de negociação em queda, algumas das empresas e figuras por trás dos colecionáveis endossados por celebridades enfrentaram uma nova onda de ações judiciais.

Em abril, os investidores processaram os criadores de Bored Ape NFTs, Yuga Labs, entre outros, por promover "enganosamente" os tokens e fazer subir artificialmente os preços. (Na altura, a empresa disse à CNN que as reivindicações eram "completamente sem mérito ou base factual".) Cristiano Ronaldo também está enfrentar uma ação coletiva de mil milhões de dólares por causa da promoção da troca de criptografia Binance, incluindo a venda de NFTs de si mesmo. Noutra história, um júri federal em Nova Iorque descobriu que as versões NFT de um artista das famosas bolsas Birkin da Hermès violavam os direitos de marca registada da marca de luxo.

Com os preços do Bitcoin a subir nos últimos meses, no entanto, alguns analistas de criptografia têm esperança de que o "inverno NFT" possa finalmente estar a chegar ao fim. Mas apesar de um aumento relativamente saudável nas vendas de novembro, é um longo, longo caminho de volta - mesmo para alturas mais recentes.

Tiaras, direitos dos transexuais e agitação no Miss Universo

A então Miss Universo R'Bonney Gabriel assiste ao momento em que Rikkie Kolle se torna a primeira mulher trans a ser nomeada Miss Holanda (CNN)

Independentemente do lugar - se é que tem algum - que o concurso de Miss Universo ocupa na era moderna, o concurso deste ano gerou mais pontos de discussão do que qualquer outro na memória recente. Numa vitória para a inclusão LGBTQ, o concurso contou com duas mulheres trans pela primeira vez, depois de Marina Machete e Rikkie Kollé terem sido seleccionadas para representar Portugal e os Países Baixos, respetivamente.

O triunfo transformou-se em tumulto poucos dias antes da final em El Salvador, quando o proprietário do Miss Universo, JKN Global Group, declarou falência. Mas, apesar de a empresa tailandesa de distribuição de meios de comunicação social ter conseguido organizar um espetáculo de sucesso - completo com elegantes vestidos de noite e alguns "trajes nacionais" deliciosamente bizarros - o que se seguiu foi ainda mais dramático.

Depois de Sheynnis Palacios, da Nicarágua, se ter tornado a primeira representante do país a reclamar a tiara, a diretora do concurso Miss Nicarágua, Karen Celebertti, foi acusada de conspiração e traição. Celebertti, que, juntamente com o marido e o filho, é acusada de estar envolvida numa conspiração para derrubar o governo, demitiu-se em seguida. (Celebertti não respondeu ao pedido de comentário da CNN, mas escreveu no Instagram que trabalhou de forma transparente e "com zelo e esforço para exaltar o nome da minha pátria").

Águas agitadas para as casas de leilões

A obra-prima de Pablo Picasso, "Femme à la montre", de 1932, foi uma das grandes ofertas de leilão do ano (CN)

Nos leilões deste ano, houve alguns objetos de grande valor, embora apenas dois tenham atingido a marca dos nove dígitos: Uma obra-prima de Picasso intitulada "Femme à la montre", que rendeu mais de 125 milhões de euros, tornando-se a segunda obra mais valiosa do artista espanhol a ser vendida, e o último retrato de Gustav Klimt, que se tornou a obra de arte mais cara de sempre num leilão europeu, ao atingir o equivalente a 97 milhões de euros em Londres.

No entanto, de um modo geral, as vendas foram fracas. A Christie's, por exemplo, registou uma queda anual de 1,9 mil milhões de euros nas vendas de 2023, enquanto a Philips registou um declínio de quase 40% no primeiro semestre do ano em comparação com o mesmo período do ano passado.

Os gigantes dos leilões procuraram diversificar as suas ofertas, com várias vendas importantes de ténis e artigos desportivos a terem lugar em 2023. Mas o sucesso é sustentado pelas vendas de arte de primeira qualidade, que uma análise recente da Artsy sugere terem caído drasticamente: Este ano, os 100 principais lotes de leilão foram vendidos por um total de 2,6 mil milhões de euros, em comparação com 3,7 mil milhões de euros em 2022.

Como os museus, as casas de leilão também enfrentaram escrutínio sobre as origens dos itens que por ali passaram. Em setembro, a Christie's cancelou uma venda de joias de propriedade da falecida bilionária Heidi Horten depois que grupos de defesa dos judeus e organizações de direitos humanos terem levantado preocupações de que o marido havia acumulado a fortuna familiar adquirindo empresas judaicas que foram vendidas sob coação na Alemanha Nazi.

Descobertas surpreendentes

Frascos chineses encontrados numa loja de caridade em Londres, que foram vendidos por mais de 70 mil euros (Roseberys Fine Art Auctioneers & Valuers)

O lixo de uma pessoa é o tesouro de outra, e 2023 viu vários compradores de pechinchas sortudos encontrarem joias e obterem um belo lucro. As lojas britânicas de artigos usados revelaram-se particularmente lucrativas, com um casal no Reino Unido a comprar um pequeno vaso de um artista de cerâmica japonês pelo equivalente a 2,90 euros, que mais tarde foi avaliado em quase 12 mil euros, enquanto um colecionador anónimo vendeu dois frascos da dinastia Qing por cerca de 74 mil euros, depois de os ter comprado num lote de cerâmica por apenas 22 euros.

Nos Estados Unidos, uma entusiasta de antiguidades viu uma compra de 3,6 euros atrair um preço de venda de 171 mil euros num leilão, depois de ter sido revelado que se tratava de um quadro de N.C. Wyeth há muito perdido (o New York Times noticiou posteriormente que a venda chegou a ser cancelada, antes de um comprador o adquirir por uma quantia não revelada de seis dígitos). Depois, no início deste mês, uma compradora de artigos usados em Richmond, Virgínia, obteve um enorme lucro quando o vaso de vidro que comprou por 3,59 euros na Goodwill foi vendido por quase 100 mil euros, depois de ter sido identificado como obra do arquiteto italiano Carlo Scarpa.

Outras descobertas do mundo da arte vieram por meio de atribuições corrigidas - como uma pintura que chegou a ser vendida em leilão por 13 mil euros e que foi vendida por quase 13 milhões de euros este mês, depois de ter sido identificada como um Rembrandt. E também houve devoluções surpreendentes, incluindo um quadro de Van Gogh roubado que foi entregue a um detetive de arte holandês num saco do IKEA.