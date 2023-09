Beyoncé e Taylor Swift estão a fazer tournées monumentais em 2023. Qual é a maior? Os números respondem. E impressionam

Há meses que os fãs enchem os estádios para assistir à digressão "Renaissance World Tour" de Beyoncé e à digressão "Eras" de Taylor Swift, pagando milhares de euros por lugares premium para verem duas artistas adoradas no topo da sua carreira.

As tournées são monumentos culturais, atraindo celebridades como Paul McCartney, Ariana Grande, Nicole Kidman e, sim, a realizadora de "Barbie", Greta Gerwig, ao mesmo tempo que dão um impulso do tipo Midas à economia de cada cidade que visitam. Prevê-se que ambas as digressões rendam bem mais de mil milhões de dólares.

Com Swift a lançar as suas datas internacionais no México esta semana e Beyoncé a terminar a sua digressão em Kansas City em outubro, eis uma comparação dos números dos dois eventos de entretenimento mais monumentais de 2023.

É a Bey contra a Tay! Mas, para que fique claro, não se trata de uma competição. A história agraciou-nos neste momento com duas artistas singulares, e nós, os fãs, somos os vencedores.