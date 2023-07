Taylor Swift anuncia segunda data para Lisboa

A cantora Taylor Swift anunciou, esta quarta-feira, que vai acrescentar novas datas à "The Eras Tour" e Lisboa é uma das cidades beneficiadas. Além do concerto já agendado para 24 de maio de 2024, os fãs poderão também ver a artista no dia 25 de maio. Este novo espetáculo terá lugar igualmente no Estádio da Luz.

"Não consigo conter o meu entusiasmo porque... vamos acrescentar 14 espetáculos à "Eras Tour", escreveu numa publicação no Instagram.

Esta será a primeira vez que Taylor Swift vai atuar em Portugal, depois de ter cancelado o concerto na edição de 2020 no NOS Alive.

A digressão mundial arranca a 24 de agosto deste ano, no México, passando por Argentina, Brasil, Japão, Austrália e Singapura, seguindo-se então a Europa, com o primeiro concerto a 9 de maio, em Paris e o último a 17 de agosto, em Londres. Pelo meio, Taylor Swift deverá atuar Espanha, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Países Baixos, Itália, Alemanha, Polónia e Áustria.