O "look" Taylor Swift que tem esgotado nas lojas de roupa nos EUA

Vestidos de lantejoulas, vestidos com franjas, chapéus de cowboys e botas metálicas. Os looks da cantora Taylor Swift estão a gerar furor entre os fãs e a corrida às lojas de roupa nos Estados Unidos da América está a esgotar os stocks em pouco tempo. Os lojistas já falam no melhor ano de vendas.

Citada pela CNN Internacional, Taylor Johnson, diretora-executiva da loja de vestuário Hazel & Olive, conta que 80% das vendas neste momento são peças que compõem os looks para os concertos da cantora. “Isto é uma loucura”, garante. O volume das vendas obrigou a responsável a mudar a estratégia de encomendas para manter os stocks e para acelerar a entrega, dando resposta à elevada procura.

Ainda assim, a rapidez na resposta não é a desejada. “Assim que recebo mais stock, esgota-se rapidamente”, conta Taylor Johnson. Callie Lewis, diretora de marketing da Altar’d State, outra loja de vestuário americana, acrescenta: “não conseguimos reabastecer com a rapidez suficiente”.

A marketeer adotou uma estratégia de publicidade a pensar especialmente nos concertos da cantora Taylor Swift e nos fãs. Callie Lewis usa slogans como “semana Taylor” ou “Entre na sua Era” para chamar os fãs. A disposição das lojas também foi modificada, com as montras e os centros a fazerem alusão ao evento.

A resposta à procura não é tão rápida como desejavam e os stocks esgotam em pouco tempo, mas Taylor Johnson fala num “bom problema” e admite: “preciso que a Taylor Swift dê concertos durante todo o ano, porque agora estamos a caminho de ter o nosso maior ano de vendas de sempre”.

A artista norte-americana anunciou as várias datas para a digressão “The Eras Tour” e incluem Portugal. A cantora vai passar pelo Estádio da Luz a 24 de maio do próximo ano.