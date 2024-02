Pode Taylor Swift ser a "arma secreta" de Joe Biden?

Apesar de Taylor Swift ainda não ter anunciado publicamente que candidato presidencial apoia, nas últimas semanas uma série de figuras de direita começaram a espalhar teorias da conspiração alegando que a cantora é uma "agente do Pentágono" e que poderá influenciar a próxima eleição presidencial se afirmar novamente o seu apoio a Joe Biden. Algumas teorias vão ainda mais longe e dizem que o seu namoro com o jogador de futebol americano Travis Kelce também faz parte desta "operação" eleitoral, de forma a chegar a um grupo maior de pessoas.

Durante grande parte da sua carreira, Taylor Swift, atualmente com 34 anos, evitou discutir publicamente as suas opiniões políticas. Mas, à medida que foi amadurecendo, sentiu que tinha de dizer algumas coisas. Em 2018, manifestou-se contra a candidatura de Marsha Blackburn ao Congresso e apoiou os candidatos democratas no Tennessee, onde morou na adolescência. "Sempre votei e sempre votarei no candidato que protege e lutará pelos direitos humanos que acredito que todos nós merecemos neste país", disse Swift. De então para cá, é óbvio para todos que a cantora apoia os candidatos democratas. Em 2020, anunciou o seu apoio a Joe Biden. Mas, até agora, não se manifestou publicamente sobre as eleições de 2024.

No entanto, o tema tem sido amplamente debatido. Algumas figuras republicanas, como o fundador da Turning Point USA, Charlie Kirk, alertaram que o apoio de Swift a Biden poderia resultar num "tsunami" que "será muito difícil de impedir". E uma das apresentadoras da Fox News, Jeanine Pirro, deixou uma mensagem para a cantora: "Não se envolva em política; não a queremos lá".

Mas a influência de uma figura tão mediática como Taylor Swift poderá de facto ser assim tão determinante numas eleições presidenciais?

Tiago André Lopes considera que, nesta fase, o apoio de Taylor Swift poderá não ser assim tão benéfico quanto se julga. "O apoio das estrelas pop é algo que os candidatos nos EUA gostam muito, porque há sempre muito impacto, pela exposição pública, pelo mediatismo que elas têm, até pelas redes sociais", diz à CNN Portugal o especialista em assuntos internacionais. "Biden é um candidato visto como muito antiquado e que parece estar a concorrer num tempo que não o seu. Esta sensação de que está fora do tempo é algo que o fragiliza." Ora, não há ninguém que encarne melhor "o espírito do seu tempo" como a Taylor Swift, isso é óbvio. Em 2023, foi a cantora mais ouvida nas plataformas de streaming e foi eleita figura do ano para a revista Time. A sua "Eras Tour" foi tão importante que adicionou milhares de milhões não só à carteira da estrela pop, mas também influenciou a economia dos EUA.

Em setembro, Taylor Swift usou as redes sociais para pedir aos jovens norte-americanos que se registassem para votar nas presidenciais de novembro. O tráfego no site vote.org aumentou mais de 1.200% na hora seguinte, disse então a CEO Andrea Hailey, contribuindo para um número recorde de visitas à plataforma de registo eleitoral naquele dia. No dia a seguir à publicação, mais de 35 mil jovens americanos tinham-se inscrito. O fenómeno foi tão impressionante que Margaritis Schinas, vice-presidente da Comissão Europeia, deu o seu exemplo quando falou da necessidade de encontrar influenciadores que convencessem os jovens a votar nas próximas eleições europeias. "Ninguém consegue mobilizar melhor os jovens do que outros jovens. São os jovens que podem mobilizar os jovens a participar, mais do que os comissários europeus, é assim que funciona", argumentou.

"O Partido Democrata acredita que o apoio de uma celebridade do mundo da cultura pop lhe dá vantagem sobre o eleitorado jovem", afirma Tiago André Lopes. "Sobretudo Taylor Swift, pelo seu passado, por vir da música country e de uma região tradicionalmente republicana." No entanto, na opinião do analista, a associação à cantora também pode afastar "o eleitorado mais tradicional, que vê neste tipo de manobras fogo de artifício e não substância", adverte. "Pode ganhar votos nas malhas urbanas de Nova Iorque, Los Angeles ou São Francisco, mas perder eleitorado no interior do país, onde Biden também precisa de melhorar os seus resultados."

Gwynn Thomas, professora de estudos de género e sexualidade na Universidade de Buffalo, disse ao Washington Post que embora "a literatura de ciência política seja um pouco confusa" em termos de quão poderoso é o apoio de celebridades, parece haver "uma exceção para Taylor Swift", por causa da relação particularmente estreita que ela tem com os seus fãs, conhecidos como "Swifties". Os "Swifties" são em grande parte suburbanos e jovens. Quase metade são millennials e mais de 10% pertencem à Geração Z. Representam uma fatia do voto dos jovens que os candidatos tentam conquistar há décadas. O apresentador da Fox News, Jesse Watters, reconheceu que os "Swifties" são "um grupo demográfico enorme – e emocional": "Se Taylor gosta de algo, eles adoram", concluiu.

De acordo com um estudo da Morning Consult, realizado no ano passado, a sua base de fãs pode ter menos de 40 anos, mas abrange democratas e republicanos, pessoas com mais e com menos rendimento, de todas as etnias, e está concentrada nos subúrbios onde as eleições nos EUA são decisivas. O facto de Swift ter iniciado a sua carreira nos subúrbios de Nashville, Tennessee, e ter começado na música country, deu-lhe uma enorme popularidade, que ainda hoje persiste, na América tradicionalmente republicana, explica o Financial Times. Além disso, sabe-se que cerca de 40% dos menores de 40 anos apoiaram Trump em 2020, o que significa que há um conjunto considerável de "Swifties" que estão na mira da campanha de Joe Biden para que mudem o seu voto.

Jennifer Lawless, professora de ciências políticas na Universidade da Virgínia, disse ao Washington Post que os especialistas de direita parecem "preocupados com o facto de que, com alguém como Taylor Swift, a campanha de Biden possa ser capaz de captar os jovens de uma forma que ele não consegue". Os "Swifties" são predominantemente mulheres jovens – um grupo com o qual o Partido Republicano já tem problema. Swift apoia abertamente a igualdade, o direito ao aborto e os direitos LGBTQ – questões fundamentais para os jovens eleitores e que não estão na agenda de Trump.

"A Geração Z sabia que Trump era um problema quando entrou na Casa Branca e travou uma guerra contra os nossos direitos ao aborto, direitos de voto e segurança", disse o grupo Voters of Tomorrow. "Ao provocar uma briga com Taylor, está a provocar uma briga com os eleitores jovens. E a última coisa que Trump precisa é de uma reputação ainda pior entre os jovens."

Mas o que nos diz a história sobre o que realmente acontece quando as celebridades apoiam candidatos na América? Um estudo de 2008 sobre o impacto do apoio de Oprah Winfrey a Barack Obama nas primárias democratas concluiu que o seu apoio foi responsável por cerca de um milhão de votos adicionais, o suficiente para impulsioná-lo a ultrapassar Hillary Clinton. Mas essas eram eleições primárias, uma situação bastante diferente da que temos hoje, com um eleitorado profundamente dividido, e por isso é difícil fazer uma extrapolação desses resultados.

Outros estudos são menos otimistas. Uma análise de David Jackson, professor de ciência política na Bowling Green State University, citada pelo Financial Times, concluiu que o apoio de uma grande celebridade pode ter efeitos polarizadores, afastando os moderados e levando a uma alteração da percepção sobre a própria Swift em vez de uma alteração da orientação do voto. É aquilo a que os analistas americanos chamam o "efeito Bud Light": no ano passado, os ativistas republicanos transformaram uma marca de cerveja light bastante popular numa marca tóxica, ao protestarem contra uma campanha publicitária da cerveja que apresentava um influenciador transgénero. Isso já começou a ser feito com Taylor Swift. Um estudo do YouGov concluiu que em outubro, quando este não era um tema da campanha, os apoiantes de Trump tinham uma opinião bastante favorável sobre a cantora. Já em dezembro, quando se começou a falar do seu eventual apoio a Biden, esses mesmos apoiantes mudaram a sua opinião sobre ela. Se Taylor Swift for vista como defensora acérrima de um lado da guerra cultural, poderá não só não trazer mais votos como até afastar alguns votantes, como diz Tiago André Lopes.

"Capitalizar o apoio de grandes celebridades pode ser pernicioso. O ideal é usar celebridades mais locais ou menos mediáticas", que podem efetivamente conquistar votos, defende o especialista. Isso é algo que Donald Trump já percebeu. "As celebridades mexem na blogosfera, na twitosfera, mas na prática não dão votos. Aliás, se o efeito fosse real Trump não teria sido efeito, porque toda a comunidade do meio musical e de Hollywood estava contra ele."