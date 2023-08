"São as 3 horas e 15 minutos de música mais impressionantes que alguma vez vi!" Já conseguimos ver o espetáculo que Taylor Swift traz a Portugal em 2024 - e foi assim

Já tinham passado quase nove meses desde 15 de novembro - o dia em que consegui garantir três bilhetes de valor facial no meio do infame colapso da Ticketmaster para o concerto da digressão "Eras" de Taylor Swift em Los Angeles, nos EUA - quando finalmente consegui ver o espetáculo na semana passada.

O concerto, que foi o penúltimo espectáculo da cantora na primeira etapa da sua digressão nos EUA, deu-me as três horas e quinze minutos de música ao vivo mais impressionantes que alguma vez vi, apenas com base na sua entrega épica de uma setlist de 44 canções totalmente carregada. E tudo isto aconteceu numa atmosfera que celebrava a positividade, o respeito pelos outros e a abertura para estabelecer contactos com novos amigos.

É preciso dizer que eu sabia muito bem o que esperar deste concerto. Tenho escrito sobre a digressão "Eras" com bastante regularidade, tanto como um escape para a minha Swiftie-ness como para esperar pelo meu concerto, por isso evitar spoilers do concerto era impossível.

Taylor Swift apresenta a digressão "Eras Tour" em Los Angeles, em agosto. Allen J. Schaben/Los Angeles Times/Getty Images

Mas isso não importava. Ver clips da sequência de abertura da digressão "Eras" nas redes sociais - como eu tinha feito repetidamente durante meses - nunca se compararia à sensação de estar na plateia quando o relógio de contagem decrescente de dois minutos começou a contar, enquanto a multidão rugia em antecipação ao aparecimento da nossa "Anti-Hero".

Há meses que andava a planear a logística do meu espetáculo "Eras", que se tornou numa espécie de despedida de solteira "Alli's Version", à qual foram comigo duas das minhas melhores amigas e futuras damas de honor.

Vestida com o meu look da época de "Reputation" e ladeada pelas minhas amigas com os seus fatos da época de "Lover" e "Midnights", estávamos a caminho do recinto cerca de quatro horas antes da hora marcada para Swift entrar em cena, para termos tempo suficiente para comprar merchandising e apanhar os seus convidados de abertura, Gracie Abrams e Haim.

A cena do lado de fora do SoFi Stadium era vibrante e palpável. Mães e filhas em trajes a combinar posavam para fotos e nós passamos por grupos de frequentadores de concertos brilhantes, a representar cada era da obra musical de Swift - até que finalmente encontramos nossa entrada.

Foi na fila para a venda de produtos que o nosso grupo foi abordado pela primeira vez por outra colega Swiftie para trocar pulseiras da amizade, e o momento é uma memória fundamental que ficará comigo. O meu amigo, que se voluntariou de forma tão altruísta para ficar na fila durante o início do espetáculo, conseguiu mais tarde uma daquelas camisolas azuis virais exclusivas do concerto.

Nos nossos lugares, na secção dos 200, no centro, regozijámo-nos com a nossa vista perfeita e, quando começou a contagem decrescente de dois minutos, os aplausos do público ecoaram na minha cabeça, aumentando cada vez mais a cada segundo que passava, até que as luzes se apagaram e Swift apareceu finalmente em palco.

Taylor Swift a atuar na "Eras Tour" em Los Angeles, em agosto. Allen J. Schaben/Los Angeles Times/Getty Images

Estar naquele estádio ao lado de mais de 70 mil Swifties a cantar coletivamente a ponte para "Cruel Summer" com Swift em palco a usar o seu icónico espartilho "Lover" com jóias foi verdadeiramente impressionante.

Todo o concerto é um completoespetáculo. Um estímulo total. Luzes intermitentes a realçar o seu enorme palco, cenários elaborados e fatos vistosos a complementar a sua voz perfeita enquanto cantava todos os seus maiores êxitos dos últimos 17 anos, era a era.

A viagem épica levou-nos através das eras "Fearless" e "Red", com êxitos como "Love Story (Taylor's Version)" e "I Knew You Were Trouble (Taylor's Version)" a trazerem uma vibração nostálgica e os membros da audiência a cantarem audivelmente cada letra.

A energia do conjunto da era "Reputation" - o meu favorito, com canções como "Are You Ready For It", "Delicate", "Don't Blame Me" e "Look What You Made Me Do" - foi eléctrica, com Swift a serpentear pelo palco a cantar as suas faixas icónicas.

Taylor Swift apresenta a "Eras Tour" em Los Angeles, em agosto. Kevin Winter/TAS23/Getty Images

O público, muito agradecido, aplaudiu-a de pé durante alguns minutos depois de "Champagne Problems" da era "Evermore", uma das mais longas ovações de pé que ela já recebeu até hoje. Os aplausos foram tão altos que nem os tampões para os ouvidos conseguiriam disfarçar o som estridente.

Outros pontos do espectáculo, particularmente a era "Folklore", pareceram super pessoais, tanto como ouvinte quanto como o que parecia ser um espetador a testemunhar as emoções mais profundas de Swift, algo que ela já falou tantas vezes antes em relação à sua própria ligação com aquele álbum de 2020.

Desde a sua última digressão em 2018, Swift lançou nada menos do que quatro novos álbuns, incluindo "Folklore". Vê-la finalmente tocar essas músicas em concerto depois de se conectar tão profundamente com esse álbum durante os dias mais sombrios da pandemia foi quase demais. O sentimento materializou-se realmente durante "My Tears Ricochet", indiscutivelmente uma das suas canções mais tristes e, para mim, uma das mais bonitas. Foi precisamente nessa altura que soltei um soluço e os meus amigos riram-se de mim - tudo com bom humor, claro.

Claro que especulámos durante meses sobre quais as canções surpresa que iríamos receber, e quando ela cantou "King of My Heart" do seu álbum "Reputation" de 2017 como a sua segunda canção surpresa, o público ficou louco, incluindo eu. "I Know Places", do seu megahit de 2014, "1989", foi a primeira canção surpresa.

Taylor Swift apresenta a "Eras Tour" em Los Angeles, em agosto. Allen J. Schaben/Los Angeles Times/Getty Images

No final da noite, estávamos completamente maravilhados. Eu mal conseguia andar naquela altura, mas Swift estava a executar perfeitamente a sua coreografia enquanto tocava as notas altas de "Karma" no final das suas três horas de atuação. Durante seu quinto show em seis dias. Uma aula magistral de resistência.

Tristes por ter terminado, mas gratas pela experiência, deixámos o local sentindo-nos parte de uma comunidade de (maioritariamente) mulheres que valorizavam o respeito, a amizade e a capacitação umas das outras. "Eras" foi mais do que um concerto - foi uma exibição deslumbrante de feminilidade para todas as idades e uma celebração da individualidade com um denominador comum: a alegria da música.

No caminho para encontrar o meu maravilhoso noivo, que tínhamos contratado como nosso motorista para a noite, saímos do estádio vendo os rostos de Swifties eufóricas com o que pareciam ser sorrisos permanentes nos seus rostos. O meu ainda lá está.