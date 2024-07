Taylor Swift "completamente em choque" com esfaqueamento mortal de crianças (incluindo uma de origem portuguesa) em aula inspirada na cantora

"Estou completamente em choque", escreveu Taylor Swift sobre o ataque em Southport, Inglaterra, onde três crianças morreram (incluindo uma de origem portuguesa) depois de serem esfaqueadas durante uma aula de ioga e dança inspirada em músicas da cantora. Há ainda crianças feridas em estado crítico, tal como dois adultos que tentaram defendê-las



"Eram apenas crianças pequenas numa aula de dança", aponta a artista na sua conta de Instagram, prosseguindo: "Não sei como transmitir as minhas condolências a estas famílias".

Segundo a BBC, um grupo de fãs de Taylor Swift criou uma campanha de angariação de fundos para as vítimas e suas famílias. O objetivo era angariar à volta dos 15.500 euros, mas o valor já mais do que duplicou.

"A ideia de que aqueles pais estão a passar por um inferno neste momento e de que tenham de suportar qualquer stress financeiro por causa disto parte-nos o coração", diz Cristina Jones, do grupo de Facebook de Taylor Swift do Reino Unido e da UE, à BBC Newsbeat.

O ataque ocorreu esta segunda-feira em Southport, perto de Liverpool, quando 25 crianças, com idades entre os seis e os 11 anos, frequentavam um workshop de dança e ioga.

Duas crianças foram mortalmente esfaqueadas e 11 ficaram feridas. Seis delas e ainda dois adultos estão em estado crítico. A polícia de Merseyside acredita que os adultos ficaram feridos ao tentarem proteger os menores.

Um jovem de 17 anos foi detido pela presumível autoria do ataque. Segundo as autoridades, a motivação do ataque é "pouco clara", mas afastam a possibilidade de terrorismo.