Taylor Swift anuncia concerto em Portugal

Taylor Swift vai dar um concerto em Portugal a 24 de maio do próximo ano. O espetáculo terá lugar no Estádio da Luz, em Lisboa.

O concerto faz parte da digressão mundial da artista norte-americana: "The Eras Tour". A cantora Sabrina Carpenter será a "convidada especial" da digressão.

Os interessados devem registar-se no site oficial da digressão - até sexta-feira, 23 de junho, às 23:59. No entanto, a organização alerta: "O acesso à venda não garante a compra de bilhetes. Os bilhetes serão disponibilizados por ordem de chegada, enquanto durar o stock disponível. Se não for selecionado inicialmente, será colocado na lista de espera e poderá receber um convite para a venda se houver mais bilhetes disponíveis".

EXCUSE ME HI I HAVE SOMETHING TO SAY 🙋‍♀️ I can’t wait to see so many of you on The Eras Tour next year at these new international dates! Visit https://t.co/EYBevxhQzH for more information on your registrations, pre-sales and on-sales!! pic.twitter.com/G8zx8QUUAV