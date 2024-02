Beijos, abraços e unhas roídas. Taylor Swift fez a festa após vitória do namorado na Super Bowl

Taylor Swift celebrou esta noite com os fãs dos Chiefs de todo o mundo. Os Kansas City Chiefs, equipa do namorado de Swift, Travis Kelce, saíram vitoriosos da competição da Super Bowl contra os San Francisco 49ers, num jogo em que Swift deu o seu melhor na linha lateral.

As equipas encontravam-se empatadas a 19 quando o jogo foi para prolongamento, mas nos segundos finais os Chiefs marcaram o touchdown que deu a vitória à equipa, fazendo com que o resultado final ficasse em 25-22. Foi o sétimo jogo mais longo da história da NFL.

Swift foi vista a saltar de alegria após a vitória, envolvida numa celebração colectiva que teve lugar na suite onde assistiu ao jogo.

Após a entrega do troféu, Taylor e Travis deram um longo abraço e beijaram-se no relvado.

Foi uma noite longa para os fãs dos Chiefs, incluindo Swift.

Quando as equipas estavam empatadas no início do jogo, Swift foi exibida na transmissão literalmente a roer as unhas.

A certa altura, os Chiefs assumiram a liderança após uma jogada chave no final do terceiro tempo, levando Swift a partilhar um abraço de grupo nervoso com a atriz Blake Lively e a artista Ice Spice, que se juntou a ela no jogo. Este foi apenas um exemplo do entusiasmo desenfreado que a estrela pop demonstrou no domingo.

Pouco antes de a maré virar a favor dos Chiefs, a transmissão mostrou Swift a dar vivas e a bater palmas, enquanto a equipa tentava ganhar força durante o terceiro tempo.

Pareceu haver menos cortes para Swift durante a segunda parte do jogo, possivelmente porque os Chiefs estavam com dificuldades em campo até ao primeiro touchdown da equipa.

Antes disso, no segundo tempo, durante uma jogada que parecia promissora para os Chiefs, Swift foi mostrada a aplaudir com entusiasmo. Os Chiefs quase imediatamente viraram o jogo.

Taylor Swift reage durante a segunda parte do Super Bowl (Foto: Doug Benc/AP)

No primeiro tempo, Swift parecia nervosa enquanto se concentrava no jogo, que continuava sem golos.

Houve momentos em que Swift pareceu descontrair-se, bebendo um copo enquanto aparecia no ecrã, de acordo com imagens captadas do interior do campo e publicadas no X pela conta oficial da NFL.

Durante as atuações pré-show, Swift e Lively foram vistas na emissão da CBS agarradas uma à outra enquanto se balançavam para a frente e para trás ao som da atuação do cantor Post Malone de "America the Beautiful".

Malone é um dos artistas do próximo álbum de Swift, "The Tortured Poets Department", que será lançado em 19 de abril.

Depois de muita especulação e contas meticulosas sobre o tempo que Taylor Swift levaria para viajar de Tóquio para Las Vegas, a super estrela chegou ao Estádio Allegiant para o Super Bowl cerca de duas horas antes do pontapé de saída.

Taylor Swift vestia uma roupa totalmente preta, complementada por um casaco vermelho e um colar com um amuleto com o número 87, em homenagem ao número de Kelce.

Swift foi vista a chegar ao estádio com Lively, Ice Spice e os pais, Andrea e Scott Swift. Mais tarde, a cantora Lana Del Rey juntou-se a Swift e aos amigos na suite.

A presença de Swift no jogo acontece depois dela ter recomeçado a etapa internacional de uma digressão recorde, a "Eras Tour", no Japão, onde acabou de fazer quatro espetáculos esgotados no Tokyo Dome.

Graças a uma diferença de 17 horas no fuso horário, Swift pôde viajar de volta aos Estados Unidos depois do último concerto, no sábado à noite, com tempo de sobra antes do pontapé inicial.

A origem deste casal de super-estrelas deve-se aos comentários que Kelce fez no seu podcast "New Heights" em julho, onde admitiu ter tentado dar o seu número de telefone a Swift durante um concerto da "Eras Tour" a que assistiu, através de uma pulseira da amizade.

Kelce e Swift revelaram desde então que começaram a sair discretamente pouco tempo depois e que, quando Swift foi ao seu primeiro jogo em setembro, já eram um casal.

Desde setembro, entre as pausas da digressão, Swift tem ido a muitos dos jogos de futebol de Kelce. O Super Bowl foi o 13º jogo a que Swift assistiu desde então, o que parece adequado, dado que 13 é o seu autoproclamado número da sorte.

Este jogo foi a quarta participação dos Chiefs na Super Bowl em cinco anos e a segunda vitória consecutiva na Super Bowl.

Usher foi o artista principal do espetáculo do intervalo.