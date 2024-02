Taylor Swift doa 100 mil dólares à família da mulher morta durante os festejos do Super Bowl

Taylor Swift fez dois donativos de 50 mil dólares (cerca de 46 mil euros) para um GoFundMe a favor da família de Lisa Lopez-Galvan, a mulher morta no tiroteio em massa durante o desfile da vitória dos Chiefs de Kansas City na Super Bowl, na quarta-feira.

Lopez-Galvan, uma DJ muito acarinhada em Kansas City, estava a celebrar a vitória dos Chiefs com o marido, o filho e a filha, quando foi mortalmente baleada. Vinte e duas outras pessoas, incluindo crianças presentes no desfile, ficaram feridas.

"Envio as minhas mais profundas condolências e sentimentos na sequência da vossa perda devastadora. Com amor, Taylor Swift", escreveu a cantora.

Um representante de Swift confirmou à CNN que foi a música a fazer as doações.

O objetivo inicial do fundo era angariar 75 mil dólares (cerca de 70 mil euros) para oferecer apoio financeiro à família de Lopez-Galvan enquanto esta processa a tragédia. Até à manhã de sexta-feira, tinham sido angariados mais de 182 mil dólares (perto de 168 mil euros).

Swift já havia feito uma doação de caridade em nome das vítimas de tiroteio em 2018 para a March for Our Lives, escrevendo no Instagram na altura que ninguém deveria ter medo da violência armada.

"Ninguém deveria ter de ir para a escola com medo da violência das armas. Ou a uma discoteca. Ou a um concerto. Ou a um cinema. Ou para o seu local de culto", escreveu. "Fiz um donativo para mostrar o meu apoio aos estudantes, à campanha March For Our Lives, a todas as pessoas afetadas por estas tragédias e para apoiar a reforma das armas".

Swift está atualmente em Melbourne, na Austrália, na sua digressão "Eras Tour". Entretanto, Travis Kelce, namorado da cantora, disse estar "de coração partido" com o tiroteio.

"Estou de coração partido com a tragédia que aconteceu hoje", escreveu ele no X. "Meu coração está com todos que saíram para comemorar conosco e foram afetados. KC, vocês significam o mundo para mim".