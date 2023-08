Taylor Swift oferece 100 mil dólares “que mudam uma vida” aos camionistas da sua tour

Taylor Swift está a acabar em “grande estilo”.

Na véspera de encerrar a etapa americana da sua bem-sucedida Eras Tour, Swift agradeceu esta segunda-feira a uma série de membros da equipa que fizeram trabalho pesado na estrada com ela - entre eles, os camionistas da digressão - com um bónus considerável.

Swift surpreendeu a equipa de camionistas da digressão ao dar a cada um deles um cheque no valor de 100 mil dólares [92 mil euros ao câmbio atual], disse à CNN Michael Scherkenbach, fundador e diretor executivo da empresa de camionagem Shomotion, sediada em Denver, no Colorado, EUA.

Swift deu um bónus de 100 mil dólares a cada um dos camionistas da Shomotion. Cortesia de Michael Scherkenbach

A Shomotion é uma das duas empresas de transporte utilizadas pela digressão, disse ele. “A minha empresa lida com o transporte do palco e da estrutura, praticamente o esqueleto que sustenta tudo no local do espetáculo.”

Embora Scherkenbach se tenha recusado a revelar quantos dos seus funcionários receberam o bónus de seis dígitos, disse que foi um total de quase 50 membros de todas as equipas de camionagem combinadas.

O montante “generoso”, segundo ele, excede em muito o bónus normal esperado. “O montante típico é de 5 mil a 10 mil dólares para cada um. Por isso, este montante elevado é inacreditável”.

Mas, mais do que isso, Scherkenbach disse que é uma quantia de dinheiro que “muda uma vida”.

“Estes homens e mulheres vivem na estrada. Dormem durante o dia e trabalham toda a noite”, disse. “É uma tarefa extenuante. Deixam as suas famílias e filhos pequenos durante semanas. Na digressão da Taylor, estiveram 24 semanas fora de casa”.

Receber 100 mil dólares serve para o pagamento de uma entrada para uma casa ou das propinas da faculdade de um filho, disse ele. “O salário justo não nos coloca em posição de comprar uma casa. Mas isto abre essa possibilidade.”

Uma reunião surpresa

Scherkenbach diz que os seus motoristas ficaram estupefactos quando foram chamados para o que pensavam ser uma reunião de rotina da produção antes de um concerto. Era tudo menos isso.

“Estávamos em Los Angeles e eu convoquei uma reunião na segunda-feira para rever os pormenores dos concertos de L.A. desta semana no SoFi Stadium”, contou. Depois, o pai de Swift, Scott Swift, fez uma visita surpresa.

Receber 100 mil dólares dá para uma entrada para uma casa ou das propinas da faculdade de um filho, disse o diretor executivo da Shomotion, Michael Scherkenbach. Cortesia de Michael Scherkenbach

“A família Taylor está sempre presente e é amável com os nossos condutores, mas Scott geralmente não lidera a reunião”, disse Scherkenbach. “Scott fez um discurso dizendo que tinha debatido o assunto com Taylor e que achavam que era justo que todos recebessem um bónus. Taylor insistiu em escrever uma nota à mão para cada motorista e [acrescentou] um selo de cera no envelope com o seu monograma.”

Cada envelope indicava o montante do bónus. “Os motoristas não queriam ser demasiado mal-educados e olhar para ele. Mas um olhou e pensou que dizia mil dólares, outro motorista viu que eram dez mil dólares e o terceiro disse 'Bem, isto só pode ser uma piada!'" disse Scherkenbach. Depois da carta, os cheques foram entregues com o documento fiscal correspondente.

Além do seu pessoal, Scherkenbach disse que outros membros da equipa da digressão, incluindo os do catering, vídeo, áudio e iluminação, também receberam bónus.

