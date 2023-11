Taylor Swift adia concerto no Rio de Janeiro devido a "temperaturas extremas"

O concerto de Taylor Swift que estava agendado para este sábado no Rio de Janeiro foi adiado devido às "temperaturas extremas" que se registam na cidade brasileira.

O anúncio foi feito pela própria cantora numa publicação no Instagram. "Estou a escrever isto no meu camarim no estádio [Nilton Santos]. Foi tomada uma decisão para adiar o concerto desta noite devido às temperaturas extremas no Rio. A segurança e bem-estar dos meus fãs, colegas e restante equipa tem de ser e será sempre a prioridade", escreveu Taylor Swift.

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, adiantou entretanto que o concerto foi adiado para a próxima segunda-feira, dia 20, justificando a decisão com o facto de a artista "não se encontrar bem" tendo em conta os acontecimentos da noite passada. O prefeito reconheceu que as temperaturas estão "muito" elevadas, o que está a provocar "muitos atendimentos médicos" na região, e apelou à população que ainda não chegou ao Rio de Janeiro para que dê "não saia de casa".

Show da Taylor Swift adiado para segunda pic.twitter.com/opBtp4zrbK — Eduardo Paes (@eduardopaes) November 18, 2023

A decisão surge na sequência da morte por insolação de uma brasileira de 23 anosque assistia ao concerto na noite desta sexta-feira, no mesmo estádio.

O Brasil está a viver uma intensa onda de calor e o Rio de Janeiro registou temperaturas superiores a 40.ºC na sexta-feira, com uma sensação térmica a atingir 59.ºC em algumas zonas da cidade.

Vários espetadores do concerto foram atendidos pelos serviços médicos no Estádio Olímpico Nilton Santos por problemas de saúde relacionados com o calor.

A certa altura, Taylor Switf interrompeu o concerto para pedir à produção que levasse água a uma pessoa que a pedia, a cerca de 30 metros do palco.

Noutro momento, a cantora atirou do palco uma garrafa de água para os fãs, segundo imagens reproduzidas nas redes sociais.