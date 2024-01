Taylor Swift na SuperBowl? Tudo é possível depois dos Kansas City Chiefs de Travis Kelce estarem a caminho de Las Vegas

Swifties: Estão prontos para isto?

Os Kansas City Chiefs vão à Super Bowl, e Taylor Swift esteve presente em Baltimore no domingo para ajudar o namorado Travis Kelce a celebrar a segunda viagem consecutiva da equipa à Super Bowl.

Depois do jogo, que foi para o ar na CBS, Swift foi vista no campo a abraçar e a beijar Kelce, que ajudou a sua equipa a vencer os Baltimore Ravens no jogo dos playoffs do Campeonato da AFC.

Durante o jogo, Swift assistiu ao jogo a partir de um dos camarotes no M&T Bank Stadium, ao lado da amiga Keleigh Teller, mulher do ator Miles Teller, e da modelo Cara Delevingne. As três amigas foram mostradas várias vezes nos ecrãs.

O jogo dos playoffs de domingo marca o 12º jogo dos Chiefs a que Swift assistiu para apoiar Kelce desde que apareceu pela primeira vez no Arrowhead Stadium em setembro.

Embora seja certo que os Chiefs irão a Las Vegas em 11 de fevereiro para disputar o maior jogo do ano da NFL, Swift não disse publicamente se estará presente.

A cantora tem programado quatro espetáculos da "Eras Tour" em Tóquio a partir de 7 de fevereiro. O último show da digressão está marcado para 10 de fevereiro, com início às 18:00, horário local, de acordo com sites de venda de ingressos. Os espectáculos de Swift duram cerca de três horas, há uma diferença horária de 17 horas entre Tóquio e Las Vegas e são cerca de 12 horas de voo entre os dois locais.

Qual é o objetivo deste problema de matemática que provoca dores de cabeça? Não seria impossível ver Swift nas linhas laterais do Allegiant Stadium, no Super Bowl.

De facto, é um touchdown.