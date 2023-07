Concertos de Taylor Swift fizeram a terra tremer em Seattle. Sismógrafos registaram abalo de 2,3 na escala de Richter

Cantaram, dançaram e até causaram atividade sísmica: a digressão “The Eras Tour”, da cantora Taylor Swift, passou por Seattle, nos EUA, e dois concertos no estádio Lumen Field, nos dias 22 e 23, foram o suficiente para fazer tremer a terra. De acordo com a sismóloga Jackie Caplan-Auerbach, citada pela CNN Internacional, registou-se o equivalente a um terramoto de magnitude 2,3 na escala de Richter.

Os Swifties, como são conhecidos os fãs da cantora norte-americana, fizeram mesmo “Shake It Off” (“Abanar”, na tradução literal para português do célebre tema de Swift) e abanaram mesmo a terra. “Podíamos literalmente sentir o chão a tremer debaixo dos nossos pés”, contou Chloe Melas, jornalista da CNN Internacional.

A própria Taylor Swift sentiu a energia do concerto e usou as redes sociais para agradecer “todos os aplausos, gritos, saltos, danças e cantorias a plenos pulmões”.

Seattle that was genuinely one of my favorite weekends ever. Thank you for everything. All the cheering, screaming, jumping, dancing, singing at the top of your lungs. Got to play “No Body No Crime” (aka No body no Haim) live for the first time with my sisters @HAIMtheband!!!!… pic.twitter.com/vDkAM4O93y