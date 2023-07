Mulher detida após tentar invadir casa de Taylor Swift

O "look" Taylor Swift que tem esgotado nas lojas de roupa nos EUA

Uma mulher, que já tinha sido avisada para se afastar da casa de Taylor Swift, em Rhode Island, EUA, foi detida na segunda-feira por invasão de propriedade, apenas um mês após um homem ter sido também detido e acusado de invasão de privacidade, perseguição e assédio à cantora.

O chefe da polícia Westerly, Paul Gingerella, afirmou que a polícia foi enviada para o local para investigar a denúncia de que uma mulher estaria a invadir a propriedade, avança a CNN International. Segundo o chefe da polícia, a mulher já teria sido avisada para não se aproximar da casa.

Apesar de a polícia não ter anunciado oficialmente que a propriedade pertencia a Taylor Swift, a empresa que detém a propriedade tem o mesmo endereço da sede da agência da cantora em Nashville.

A mulher foi detida na segunda-feira junto aos portões da casa, segundo a CTV News e, de acordo com registos do tribunal, será presente a tribunal no dia dia 14 de julho. Não existem certezas de que Taylor Swift estivesse em casa, uma vez que se encontra em digressão.

De acordo com a CNN International, ntes dos acontecimentos de segunda-feira, a 2 de junho, Mitchell Taebel, de 36 anos, também tinha sido detido e enviado para a cadeia de La Porte, no estado de Indiana, EUA, sob a acusação de perseguição, intimidação, invasão de privacidade e assédio a Taylor Swift.

Taebel foi ainda acusado de enviar mensagens ameaçadoras à cantora e à equipa entre março e maio.

Em comunicado, o Tribunal Superior de La Porte, anunciou que Mitchell Taebel enviou uma mensagem no Instagram à estrela em que afirma que "usaria de bom grado uma bomba se não pudesse estar com a sua alma gémea".

No dia 5 de maio, o suspeito terá viajado até ao Estádio Nissan, apesar de ter sido colocado numa lista de preocupações de segurança, pelo que não poderia comprar qualquer bilhete para o espetáculo.

Mas denúncias e detenções por invasão de propriedade e privacidade não são uma novidade para a cantora. Em julho de 2019, um homem de Iowa, EUA, que teria dito querer conhecer Taylor Swift, foi detido perto da casa de praia da cantora, carregando um pé de cabra e ferramentas para abrir fechaduras, reporta a CBS News. Apenas uns meses mais tarde, um homem de Nova Jérsia, EUA, foi também detido por invasão da propriedade da cantora.