BBC revela que TB Joshua violou e torturou durante anos

TB Joshua, curandeiro nigeriano que morreu em 2021, violou e torturou fiéis, revelou a BBC, que cita dezenas de ex-membros da Sinagoga da Igreja de Todas as Nações.

Segundo as fontes, o fundador de uma das maiores igrejas cristãs evangélicas do mundo cometeu as atrocidades num complexo secreto em Lagos ao longo de quase 20 anos.

De acordo com a BBC, TB Joshua violentou fisicamente crianças e adultos e abusou sexualmente de várias mulheres - sendo que algumas vítimas afirmam ter sido violadas repetidamente durante anos. A BBC revela que TB Joshua forçou abortos dentro da igreja após as violações - incluindo uma mulher que diz ter feito cinco abortos. Fingiu ainda curas milagrosas.

Uma das vítimas, chamada Rae, uma mulher que tinha 21 anos quando abandonou um curso na Universidade de Brighton em 2002 e foi recrutada para a igreja, revelou que passou 12 anos como "discípula" de Joshua no seu complexo de betão em Lagos.

"Todos nós pensámos que estávamos no céu, mas estávamos no inferno - e no inferno acontecem coisas terríveis", afirmou em entrevista à BBC, onde contou ainda que foi violada por Joshua e colocada em confinamento por dois anos.

Os abusos que sofreu foram de tal forma graves que Rae revelou ainda que chegou a atentar contra a própria vida dentro do complexo.

À BBC, a Igreja Sinagoga de Todas as Nações não respondeu às acusações, mas disse que as alegações anteriores foram infundadas.