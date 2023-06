Fui ao futuro: senti-me um pouco nauseada, um dinossauro tentou morder-me e eu chorei (mas não foi por causa disso)

Experimentei os novos óculos de realidade mista da Apple. Eis como correu

por Samantha Murphy Kelly, CNN Business

É raro encontrar uma nova tecnologia que seja mesmo disruptiva. Mas a 5 de junho, sentada num sofá de uma sala de demonstração privada no campus da Apple enquanto experimentava os recém-anunciados óculos de realidade mista Vision Pro, parecia que tinha visto o futuro - ou, pelo menos, um protótipo inicial e muito caro do mesmo.

Durante a demonstração, que durou 30 minutos, uma borboleta virtual pousou no meu dedo; um dinossauro com escamas muito reais tentou morder-me; e fiquei a centímetros do piano de Alicia Keys enquanto ela me fazia uma serenata num estúdio de gravação. Quando uma pequena cria de urso nadou ao meu lado num lago tranquilo durante outro vídeo imersivo, a sensação foi tão real que me fez lembrar uma experiência com um ente querido que faleceu recentemente. Não consegui limpar as lágrimas dentro dos óculos.

A Apple revelou no início do mês este seu novo dispositivo, que é a oferta de hardware mais ambiciosa e arriscada dos anos mais recentes da empresa. Os óculos combinam realidade virtual e realidade aumentada, uma tecnologia que sobrepõe imagens virtuais a vídeos em direto do mundo real. No evento, o CEO da Apple, Tim Cook, falou sobre o Vision Pro como um "produto revolucionário" com potencial para mudar a forma como os utilizadores interagem com a tecnologia, uns com os outros e com o mundo à sua volta. Chamou-lhe "o primeiro produto através do qual se olha em vez de para onde se olha".

Mas é claramente um trabalho em curso. As aplicações e experiências continuam a ser limitadas; os utilizadores têm de ficar presos a uma bateria do tamanho de um iPhone com apenas duas horas de autonomia; e os primeiros minutos de utilização do dispositivo podem ser desanimadores. A Apple também planeia cobrar 3.499 dólares [nota da tradução: cerca de 3.200€, mas a conversão que a Apple faz habitualmente para euros em Portugal resulta num valor superior ao dos dólares, por isso conte com mais de 3.499€] pelo dispositivo quando este for colocado à venda no início do próximo ano - mais do que os rumores apontavam e muito mais do que outros aparelhos semelhantes no mercado, os quais tiveram dificuldade em obter uma ampla adoção no passado.

Com os seus fiéis seguidores e o seu impressionante historial em termos de hardware, a Apple pode conseguir convencer os programadores, os primeiros utilizadores e alguns clientes empresariais a pagar pelo dispositivo. Mas, se quiser atrair um público mais generalizado, precisa de uma "killer app", como a indústria costuma referir-se a ela - ou de várias 'killer apps'.

Com base na minha demonstração, a Apple ainda tem um longo caminho a percorrer mas está a ter um início convincente.

Um edifício dedicado e um optometrista

Horas depois do evento de apresentação, cheguei a um edifício no extenso campus da Apple em Cupertino, Califórnia (EUA), construído especificamente para realizar demonstrações e briefings sobre os novos óculos.

Fui recebido por um funcionário da Apple que digitalizou o meu rosto para ajudar a personalizar o ajuste dos óculos. Depois entrei numa pequena sala onde um optometrista me perguntou se eu usava óculos ou lentes de correção. Eu tinha feito uma cirurgia Lasik há alguns anos, mas outras pessoas ao meu redor tiveram seus óculos reais analisados para que os óculos da Apple se ajustassem devidamente à visão de cada uma delas. É uma proeza incrível que diferencia a Apple da concorrência e garante que não é preciso enfiar armações nos Vision Pro. Mas não é claro como a empresa planeia gerir este processo em grande escala se milhões de pessoas comprarem o dispositivo.

O processo de configuração inicial foi um pouco desagradável: senti-me um pouco nauseada e claustrofóbica enquanto me adaptava ao dispositivo. Entretanto o Vision Pro monitorizava os meus olhos, examinava as minhas mãos e mapeava a sala para melhor adaptar a experiência de realidade aumentada.

Mas a Apple também tomou medidas para reduzir o problema de enjoo que tem afetado outros óculos. O Vision Pro utiliza um processador R1, um chip personalizado que reduz o problema de latência encontrado em produtos semelhantes e que pode provocar náuseas.

Créditos: Apple

Como muitos outros reviewers foram rápidos a apontar depois de experimentarem o Vision Pro, o aparelho parece um par de óculos de sky. Possui uma correia suave ajustável na parte superior, uma "coroa digital" na parte de trás - uma versão maior do que a que se encontra num Apple Watch - e outra coroa digital na parte superior que serve como uma espécie de botão home. Há também um fio que se liga a uma bateria externa.

No início, os óculos pareciam bastante leves, mas mesmo com as consideráveis capacidades de design da Apple nunca deixei de pensar que tinha um computador na minha cara. Felizmente, ao contrário de outros produtos informáticos que tendem a aquecer, os óculos mantiveram-se a uma temperatura normal na minha cara durante toda a experiência, graças, em grande parte, a uma ventoinha silenciosa e ao fluxo de ar que percorre o sistema.

Ao contrário de outros óculos, estes permitem que os nossos olhos fiquem visíveis para quem nos vê enquanto os usamos - então "nunca estamos isolados das pessoas ao nosso redor, podemos vê-las e elas podem ver-nos", disse Alan Dye, vice-presidente de interface humana da Apple, durante a apresentação.

Infelizmente, durante a demonstração, não cheguei a ver como os meus olhos ou os de qualquer outra pessoa ficam através do Vision Pro

Uma experiência mista

Depois de colocar o dispositivo, vi uma interface semelhante à do iOS. Consegui entrar e sair facilmente de aplicações - nomeadamente Mensagens, FaceTime, Safari e Fotografias - utilizando apenas os movimentos dos meus olhos e tocando com o polegar e o indicador no botão "selecionar". Isto foi mais intuitivo do que o esperado e funcionou mesmo com as mãos apoiadas no colo.

No entanto, algumas experiências com umas aplicações foram melhores do que com outras. Foi fantástico ver as imagens na aplicação Fotografias apresentadas à minha frente de uma forma maior do que a vida, mas é difícil imaginar a necessidade de o fazer frequentemente num sofá em casa. O Vision Pro também oferece uma opção de fotografia espacial, que permite aos utilizadores ver imagens e vídeos em 3D para que se sintam como se estivessem diretamente na cena. Mais uma vez, é fixe mas desnecessário.

Durante outra demonstração, uma funcionária da Apple com um Vision Pro contactou-me por FaceTime do outro lado do campus. A sua "persona" - uma representação digital que não a mostrava a usar o Vision Pro - apareceu à minha frente enquanto conversávamos sobre o evento do início do dia. Ela parecia real mas era evidente que não era; era uma espécie de pseudo-humana (a Apple não digitalizou o meu rosto para criar a minha própria personagem, o que seria feito através da sua funcionalidade de segurança OpticID durante a fase de configuração).

A funcionária da Apple partilhou então um quadro branco virtual - arrastando, largando e destacando imagens de design de interiores. Tim Cook tem-se concentrado no potencial da realidade aumentada para promover a colaboração entre pessoas e é evidente que esta ferramenta pode ser utilizada em reuniões para cumprir essa promessa. O que é menos claro é por que razão a maioria dos empregadores gastaria 3.499 dólares por dispositivo e por empregado para o fazer em vez de simplesmente utilizar o Zoom.

Tal como muitas outras coisas relacionadas com a apresentação do produto, esta pareceu inoportuna. No início da pandemia, mais pessoas podiam ter aproveitado a oportunidade de criar estas experiências virtuais enquanto trabalhavam e socializavam quase inteiramente a partir de casa. Agora, com mais funcionários de volta ao escritório e com as empresas a procurarem cortar custos no meio de uma incerteza económica mais ampla, a justificação para este dispositivo caro parece menos clara.

A verdadeira magia do Vision Pro, no entanto, está nos vídeos envolventes. Assistir a uma cena subaquática do filme "Avatar 2" em 3D, por exemplo, foi surreal, parecendo colocar-me diretamente no oceano com estas criaturas fictícias. É fácil imaginar a adesão dos realizadores de Hollywood para criarem experiências só para estes óculos.

A Apple também está numa posição única para equipar o dispositivo com estas experiências. Tem relações estreitas com a indústria do entretenimento, incluindo com o antigo membro do conselho de administração da Apple e diretor-executivo da Disney Bob Iger, que anunciou que o Disney+ vai estar disponível no Vision Pro logo no lançamento. A Apple também revelou novas experiências National Geographic, Marvel e ESPN para estes óculos.

Quase todos os novos produtos Apple, desde o iPhone ao Apple Watch, prometem utilizar ecrãs de vários tamanhos para mudar a forma como vivemos, trabalhamos e interagimos com o mundo. O Vision Pro tem o potencial de fazer tudo isso de uma forma ainda mais surpreendente. Mas, ao contrário da primeira vez que peguei num iPhone ou num smartwatch, após 30 minutos de utilização do Vision Pro fiquei muito satisfeito por o pousar e regressar ao mundo real.