84% dos líderes esperam que IA ocupe lugar central nas empresas. Mas temem questões éticas

A grande maioria (84%) dos líderes tecnológicos em Portugal espera que a Inteligência Artificial (IA) generativa ocupe um lugar central nas organizações, mas a maioria (56%) tem questões relacionadas com ética em torno desta tecnologia. Por outro lado, a maioria dos profissionais (62%) não tem as competências necessárias para utilizar esta tecnologia de forma eficaz e segura, revela o mais recente “State of IT Report“, elaborado pela Salesforce.

“Estes últimos anos têm sido desafiantes para as empresas, independentemente do setor de atuação, em parte com a herança dos constrangimentos da pandemia, mas também, e mais atualmente, devido ao declínio das condições económicas”, afirma Fernando Braz, country leader da Salesforce Portugal.

“No entanto, pouco mudou no que diz respeito aos pedidos feitos aos departamentos de TI para fazerem mais com menos, para pouparem nos custos de TI, criarem e desenvolverem mais rapidamente, oferecerem melhores experiências aos clientes e utilizadores ou para aumentarem o foco na produtividade e eficiência da empresa. É por isso que nunca foi um momento tão difícil, mas paradoxalmente tão gratificante para ser um líder de TI”, acrescenta, em citado em comunicado.

A larga maioria dos profissionais de TI em Portugal (72%) afirma que o papel da IA está bem definido, valor que deverá aumentar, tendo em conta que 84% acredita que a IA generativa, em especial, terá muito em breve um papel proeminente na sua empresa. Ainda assim, os desafios relacionados com a ética desta tecnologia preocupam 56% dos inquiridos.

Transformação digital constante consume capacidade técnica

Atualmente, em Portugal, 55% das empresas de TI sente dificuldade em acompanhar a procura e os pedidos. Trata-se de uma realidade que a Salesforce prevê que irá piorar ao longo dos próximos 18 meses, com 68% dos projetos a aumentaram a exigência. Como resposta, 85% dos profissionais de TI em Portugal dizem estar cada vez mais focados na melhoria de eficiência operacional.

A segurança está, por sua vez, no topo das prioridades. Cerca de 65% dos profissionais de TI em Portugal tem dificuldade em equilibrar os objetivos de negócio com as necessidades de segurança, levando-os a adotar diversas medidas de segurança. Entre as empresas portuguesas, a maioria (53%) utiliza encriptação de dados e autenticação multifator (58%), detalha o relatório.

Maioria dos profissionais não tem competências necessárias para usar IA Generativa

Um outro estudo também da Salesforce, intitulado “Generative AI Snapshot Research Series”, revela ainda que, apesar de encontrarem vantagens na utilização de IA generativa, 62% dos profissionais considera que não tem as competências necessárias para usar esta tecnologia de forma eficaz e segura. Isto apesar de mais de metade (54%) acreditar que a IA Generativa irá ajudar no desenvolvimento da sua carreira.

Também os líderes de negócio têm a mesma perceção, com 70% dos gestores a afirmarem que não acreditam que as suas equipas tenham as competências necessárias para usar a IA generativa eficazmente e, acima de tudo, de forma segura.

Segundo os dados apresentados esta quarta-feira pela Salesforce, apenas um em cada dez trabalhadores globais possui as competências gerais de IA mais procuradas. A pesquisa também indica que, embora os profissionais queiram aprender e esperam que as suas empresas ofereçam oportunidades de qualificação, os empregadores geralmente ficam aquém das expectativas.

Cerca de dois em cada três trabalhadores (67%) espera que o seu empregador ofereça oportunidades para aprender a usar IA Generativa, mas quase a mesma quantidade (66%) diz que o seu empregador não oferece formação nessa tecnologia.

“A IA generativa apresenta grandes oportunidades para empresas e trabalhadores. No entanto, à medida que a IA se torna mais comum no local de trabalho, a lacuna de competências continuará a aumentar”, diz Ann Weeby, SVP of Trailhead da Salesforce.

“As empresas têm a responsabilidade de democratizar o acesso às competências e formação necessárias para terminar com a lacuna de competências em IA”, conclui.

O “State of IT Report” foi construído com base num questionário a mais de 4.300 tomadores de decisão na área de TI, entre diretores e cargos mais elevados, em 29 países, incluindo Portugal. No caso do “Generative AI Snapshot Research Series” foram inquiridos mais de 4.000 profissionais de escritório, que trabalham a tempo inteiro. Os entrevistados representam empresas de diversos tamanhos e setores nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália.