Cerca de um ano e meio depois do Facebook se ter renomeado "Meta" e ter dito que iria fazer tudo para construir uma futura versão da Internet com o nome de metaverso, o gigante da tecnologia diz agora que a sua principal prioridade de investimento será no avanço da inteligência artificial.

Numa carta para os funcionários da empresa, na terça-feira, o diretor executivo Mark Zuckerberg anunciou a intenção de despedir mais 10.000 empregados nos próximos meses, e reforçou qual seria o novo foco de "eficiência" para a empresa. O eixo para a eficiência, anunciado pela primeira vez no mês passado na divulgação dos lucros trimestrais da Meta, vem depois de anos de investimento pesado no crescimento, incluindo em áreas com potencial não comprovado como a realidade virtual.

Agora, Zuckerberg diz que a empresa irá concentrar-se principalmente na redução de custos e na racionalização de projetos. A construção do metaverso "continua a ser central para definir o futuro das redes sociais", escreveu Zuckerberg, mas não é aí que a Meta vai colocar a maior parte do seu capital.

"O nosso maior investimento é no avanço da inteligência artificial (IA) e na sua integração em cada um dos nossos produtos", disse Zuckerberg na terça-feira. Ele apontou para a forma como as ferramentas de IA podem ajudar os utilizadores das suas aplicações a expressarem-se e a "descobrir novos conteúdos", mas também disse que as novas ferramentas de IA podem ser utilizadas para aumentar a eficiência interna, ajudando "os engenheiros a escrever melhor código mais rapidamente".

Os comentários vêm depois do que o CEO descreveu como "uma humilhante chamada de atenção" no ano passado, à medida que a "economia mundial mudou, as pressões competitivas cresceram, e o nosso crescimento abrandou consideravelmente".

A Meta e o seu predecessor, o Facebook, têm estado envolvidos na investigação relacionada com inteligência artificial há anos, mas estas declarações surgem na mesma altura em que existe um frenesim acentuado pela IA no mundo da tecnologia, iniciado em finais de novembro, quando a OpenAI, empresa apoiada pela Microsoft, lançou publicamente o ChatGPT. A tecnologia rapidamente se tornou viral pela sua capacidade de gerar respostas estimulantes e humanamente sonantes aos pedidos dos utilizadores e depois deu início a uma aparente corrida às armas de IA entre as empresas tecnológicas. A Microsoft anunciou no início de fevereiro que estava a incorporar a tecnologia por detrás do ChatGPT no seu motor de busca, Bing. Um dia antes do anúncio da Microsoft, a Google revelou a sua própria ferramenta alimentada por IA chamada Bard. E para não ficar para trás, a Meta anunciou no final do mês passado que estava a formar um "grupo de produtos de alto nível" para impulsionar o trabalho da empresa em ferramentas de IA.

"Penso que é uma coisa boa concentrar-se na IA", disse à CNN Ali Mogharabi, um analista sénior de ações da Morningstar, sobre os comentários de Zuckerberg. Mogharabi disse que os investimentos da Meta em IA "trazem benefícios para ambas as extremidades", porque podem melhorar a eficiência dos engenheiros que criam produtos, e porque a incorporação de funcionalidades de IA na oferta de aplicações da Meta irá potencialmente criar mais tempo de engagement para os utilizadores, o que pode então atrair as receitas publicitárias.

E, a longo prazo, Mogharabi disse: "Muitos dos investimentos em IA, e muitos dos melhoramentos que provêm desses investimentos em IA, poderão na realidade ser aplicáveis a todo o projeto metaverso".

Mas o ênfase de Zuckerberg no investimento em IA, e na utilização das ferramentas da tecnologia que estão a ser faladas para tornar a empresa mais eficiente e aumentar os seus resultados, é também "o que os accionistas e o mercado querem ouvir", disse Mogharabi. Muitos investidores já se tinham agarrado às ambições e despesas no metaverso da empresa. Em 2022, a Meta perdeu mais de 13,7 mil milhões de dólares na sua unidade "Reality Labs", que alberga os seus esforços no metaverso.

E os investidores parecem congratular-se com a mudança de Zuckerberg de foco do metaverso para a eficiência. Depois de levar uma tareia em 2022, as ações da Meta subiram mais de 50% desde o início do ano.

Angelo Zino, um analista sénior da CFRA Research, disse na terça-feira que a segunda ronda de despedimentos na Meta "convence-nos oficialmente de que Mark Zuckerberg mudou completamente de velocidade, alterando a narrativa da empresa para uma centrada na eficiência, em vez de procurar fazer crescer o metaverso a qualquer custo".