A Cocus deu mais um passo na sua política de empresa pet friendly. Não só os 150 trabalhadores podem levar todos os dias os seus companheiros de quatro patas para o escritório, como a tecnológica de Matosinhos está a oferecer aos trabalhadores a possibilidade de subscreverem, “sem qualquer custo adicional”, um seguro de proteção para os animais de estimação. A empresa está igualmente a recrutar. Tem mais de 40 vagas.

“É amplamente reconhecido que os animais tornam as pessoas mais felizes e saudáveis, consequentemente mais produtivas, por isso, como pet lovers, a Cocus sabe que oferecer a liberdade de trabalhar remotamente na companhia dos amigos de quatro patas, e ao mesmo tempo de permitir que estes acompanhem os seus colaboradores para o escritório sempre que assim o desejarem, é a situação ideal”, justifica a empresa em comunicado.

Este novo benefício junta-se a outras políticas de promoção de equilíbrio entre o trabalho e vida familiar, como é o caso da política de Flex Office, que permite a todos os colaboradores trabalharem a partir de qualquer lugar em Portugal. A tecnológica portuguesa oferece ainda, “no mínimo, 25 de férias com possibilidade de chegar até aos 30 dias de férias por ano, dependendo da antiguidade na empresa”.

“Para a Cocus é importante pensar na saúde das suas pessoas de uma forma holística. Salientam-se o seguro de saúde para o colaborador e agregado familiar, o Employee Assistance Program, que visa proporcionar apoio em diferentes áreas da vida do colaborador e também do seu agregado familiar, nomeadamente, suporte psicológico, psicossocial, financeiro, legal e nutricional e ainda com uma linha de apoio confidencial disponível 24h/7″, elenca a companhia.

A tecnológica tem vindo a ainda a avançar com soluções que “permitam poupanças mensais e também a médio/longo prazo.” Como? “Através da utilização de produtos que permitem redução de impostos, como por exemplo, Tickets, Planos de poupança reforma e seguros de vida de capitalização”, esclarece fonte oficial da companhia à ECO Pessoas.

Tecnológica a recrutar

Com 150 colaboradores, a tecnológica sediada em Matosinhos tem mais de 40 ofertas de emprego em aberto. Procura “profissionais de engenharia nas áreas de Mobile, Web, Quality Assurance, Data, Arquitecture, DevOps e Design“, lista fonte oficial da companhia.