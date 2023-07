Sete feridos em atropelamento em Telavive. Suspeito foi "neutralizado"

Sete pessoas ficaram feridas depois de terem sido atropeladas em Telavive, esta terça-feira, revelou um porta-voz da polícia israelita. Depois do atropelamento, o suspeito saiu do carro e esfaqueou as pessoas que se encontravam junto à paragem de autocarro perto do centro comercial da avenida Pinchas Rosen. Segundo a polícia, três dos feridos estão em estado grave.

"Sete pessoas ficaram feridas neste ataque: três em estado grave, dois feridos em estado moderado e dois em estado ligeiro, de acordo com as autoridades médicas. Os socorristas estão neste momento no local", lê-se no Twitter da polícia.

7 people were injured in this attack: 3 in serious condition, 2 injured in moderate condition and 2 in mild condition, according to medical officials. First responders are currently at the scene — Israel Police (@israelpolice) July 4, 2023

O condutor foi "neutralizado" no local e o ataque está a ser investigado como terrorismo.

Segundo a CNN Internacional, apesar de não reivindicar diretamente a responsabilidade, o Hamas elogiou o ataque, segundo uma declaração do porta-voz do grupo militante, Abdel Latif Al-Kanoa.

"A operação heróica de Telavive é o início da resposta à agressão da ocupação sionista a Jenin", declarou Al-Kanoa.