A Vodafone Portugal sobe em até 7,8% os preços dos produtos e serviços esta quarta-feira, 1 de março, um mês depois de os principais concorrentes terem realizado aumentos da mesma dimensão. A atualização resulta da inflação elevada que se registou no ano passado.

“A Vodafone Portugal irá atualizar o preço dos serviços de telecomunicações prestados aos seus clientes a partir de 1 de março de 2023, com um aumento máximo de 7,8% no valor global da fatura, conforme os serviços subscritos e de acordo com os termos e condições previstos no respetivo contrato”, anunciou a empresa em janeiro.

A taxa de 7,8% é equivalente à taxa média anual de inflação registada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em 2022, um valor atípico que esteve relacionado com o choque económico provocado pela guerra na Ucrânia e pelas sanções à Rússia. À semelhança da Meo e da Nos, que subiram os preços na mesma ordem no passado dia 1 de fevereiro, o grosso dos clientes da Vodafone estão expostos a este aumento por via de uma cláusula contratual.

Segundo a Vodafone, esta quarta-feira sobem “os valores das mensalidades dos produtos e serviços” da empresa, “bem como a generalidade das tarifas de serviço”. “Não serão atualizados os valores relativos a canais premium, serviços de streaming e outros serviços adicionais de televisão que possa ter subscrito (ex: Sport TV, Benfica TV, Eleven, HBO Max, Netflix, Disney+, filmes de videoclube)”, nem os valores de equipamentos da Vodafone incluídos no serviço e tarifas de âmbito regulatório.

“O setor das telecomunicações tem sido fortemente afetado pelo atual contexto macroeconómico e geopolítico, do qual resultaram aumentos significativos nos preços da energia e das matérias-primas. Este facto, associado à subida da taxa de inflação, resulta em aumentos expressivos nos custos operacionais e de manutenção e gestão da rede de suporte à prestação dos nossos serviços”, justifica a Vodafone Portugal.

Em fevereiro, o aumento anunciado pelas três principais operadoras portuguesas levou a Anacom a propor ao Governo a limitação a seis meses do período máximo de fidelização associado aos pacotes de telecomunicações (atualmente é de dois anos).