Operadoras estão a trabalhar em conjunto para resolver problemas na realização de chamadas

A Vodafone confirmou ter identificado problemas na realização de chamadas telefónicas para outros operadores e adiantou que as respetivas equipas técnicas estão a colaborar na resolução, sem adiantar o motivo das perturbações.

“A Vodafone confirma ter identificado dificuldades na realização de chamadas para destinatários de outros operadores. As respetivas equipas técnicas estão a trabalhar em colaboração para resolver a situação com a maior brevidade possível”, disse a empresa, em resposta escrita à Lusa.

As três principais operadoras de telecomunicações estão a registar perturbações no serviço, sobretudo móvel, perturbações essas confirmadas também por reportes ao site especializado Down Detector.

No caso da Meo (Altice), pelas 12:30, o site apresentava cerca de 300 reportes de problemas, oriundos de vários pontos do território, dos quais quase um terço aponta para falha geral do serviço.

Já a Vodafone contava com mais de 500 reportes, que se acentuaram a partir das 09:00, também abrangendo vários concelhos do país, sobretudo sobre problemas relacionados com chamadas de telemóvel.

No caso da NOS, foram registados até àquela hora mais de 80 reportes, com um pico de queixas pela meia noite que voltou a agudizar-se depois da 09:00, abrangendo também vários pontos do país, sendo que mais de metade diz estar com uma falha geral, havendo também registos de problemas com internet fixa e móvel.