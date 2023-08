Alunos e professor presos em teleférico a 270 metros do chão já foram todos resgatados

Foram resgatadas todas as pessoas que estavam presas num teleférico no Paquistão, onde um grupo de alunos e o seu professor estiveram presos por mais de 12 horas.

De acordo com a agência Reuters, que cita o primeiro-ministro interino paquistanês, os sete alunos e o professor já foram retirados do local.

"Aliviado por saber que todas as crianças foram resgatadas com sucesso e em segurança. Grande trabalho de equipa do exército, dos socorristas e da administração local, bem como da população", escreveu Anwaar ul Haq Kakar.

Relieved to know that Alhamdolillah all the kids have been successfully and safely rescued. Great team work by the military, rescue departments, district administration as well as the local people. 🇵🇰 https://t.co/2gPq2Q51Xi