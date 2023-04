As portas de USB públicas como as encontradas em centros comerciais e aeroportos estão a ser utilizadas por agentes maliciosos para espalhar malware e software de monitorização, de acordo com um tweet da filial de Denver do FBI publicado na semana passada. A agência não cita quaisquer exemplos específicos.

"Tenha o seu próprio carregador e cabo USB e utilize uma tomada elétrica", aconselha a agência no tweet.

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T