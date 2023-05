Funcionário do governo indiano manda esvaziar barragem com 2 milhões de litros de água para recuperar telemóvel

Na Índia, um funcionário do governo deixou cair o telemóvel - um Samsung S23 Ultra que custa cerca de 1.300 euros, em Portugal - na barragem de Paralkot e, perante o incidente, optou por mandar esvaziar mais de dois milhões de litros de água. O incidente ocorreu no domingo da semana passada, 21 de maio, quando Vishwas e um grupo de amigos tentavam tirar uma selfie nas margens.

Watch | A food inspector posted in #Chhattisgarh Kanker district was suspended after he drained out around 21 lakh litres of water from a reservoir next to a dam to fish out his recently-bought Samsung phone. pic.twitter.com/jXWzwfGSI3 — The Indian Express (@IndianExpress) May 26, 2023

O homem chama-se Rajesh Vishwas e ordenou que, durante quatro dias, bombas drenassem a água da barragem. Na sexta-feira, o inspetor alimentar indiano acabou por ser suspenso.

Num vídeo, partilhado pelo jornal indiano The Indian Express, Vishwas explicou que alugou uma bomba de água a diesel para “drenar um pouco de água num canal” com o propósito de recuperar um telemóvel, garantindo que o fez apenas depois de pedir permissão ao sub-chefe da divisão governamental. Vishwas revela ainda que apesar de todo o esforço e do aparato não foi possível encontrar o dispositivo.

O seu superior hierárquico acabou por suspendê-lo, por uso indevido do cargo que ocupa, realçando ainda que desperdiçou milhões de litros de água durante um período de temperaturas altas e seca.

Chhattisgarh: Paralkot reservoir in Kanker district being emptied in peak summer to retrieve Rajesh Vishwas' Samsung phone. The whole process lasted for 3 days. He has only been suspended. #RajeshVishwas pic.twitter.com/zjBAevH537 — Annu Kaushik (@AnnuKaushik253) May 26, 2023

Na ordem de suspensão, a que a CNN teve acesso, também está descrito que Vishwas não obteve qualquer permissão para drenar a água.

Em sua defesa, Rajesh Vishwas garante que o volume de água drenado fazia parte de uma secção de transbordamento e, portanto, esta água “não estava em condições de uso”.