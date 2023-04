Uma cozinheira americana viaja até Portugal para fazer um programa de televisão dedicado à gastronomia portuguesa. Durante a gravação, entre pastéis de nata e peixe grelhado, a chef Anna vê o seu coração balançar entre o operador de câmara Russ e um gestor português, Lucas. O filme chama-se "A Pinch of Portugal" ("Uma Pitada de Portugal" numa tradução livre) e estreia este sábado nos Estados Unidos, no canal Hallmark. E, pela primeira vez, o popular canal de comédias românticas conta com a participação de um ator português: Duarte Gomes.

Atualmente com 36 anos, Duarte Gomes conseguiu o papel fazendo um casting, através de self-tape, ou seja, enviando uma gravação em vídeo que foi depois avaliada pelo diretor de casting do filme. "Felizmente, o mundo ficou 'mais perto' para todos desde a introdução das self-tapes. Desta forma, abriu-se um mundo de possibilidades", explica o ator à CNN Portugal, admitindo que já há algum tempo tinha vontade de se estabelecer no mercado internacional. "É algo em que tenho vindo a apostar e é uma sensação incrível sentir que agora está a acontecer."

Duarte Gomes começou a ficar conhecido do grande público como apresentador e ator de séries televisivas infantis como "As Pistas da Blue" (2006) ou "Ilha das Cores" (2007). Destacou-se ao interpretar Miguel na novela da TVI "O Beijo do Escorpião", em 2014, e depois também pela sua participação em "Massa Fresca" (2017), também na TVI. "Este é o meu segundo filme internacional após o “Vermelho Monet”, uma produção brasileira realizada pelo Halder Gomes, e não podia estar a viver uma fase profissional onde me sinta mais realizado", diz.

Ter de falar inglês "não foi uma barreira" para o ator, que, para ter mais hipóteses de conseguir papéis em produções internacionais, tem vindo a trabalhar esta competência: "Neste caso em particular, o meu personagem é português e tem um sotaque neutro, mas já me preparo igualmente para outras situações. O mercado internacional era de facto um grande objectivo, e, para isso, temos de nos preparar o melhor possível para, quando surgirem as oportunidades, estarmos nas nossas melhores capacidades para as aproveitar".

A personagem de Duarte Gomes é Lucas, "um sedutor gerente de um mercado português, que se mexe muito bem no meio, com os seus múltiplos contactos e que tem uma ambição profissional desmedida. No fundo, é uma pessoa que sabe bem aplicar o seu charme em qualquer situação", descreve o ator. "Numa fase inicial ele é o apoio logístico do programa de culinária que está a ser feito, mas acaba por se aproximar da Anna. E muito mais não posso desvendar."

A relação profissional com a atriz Heather Hemmens, que interpreta o papel de Anna, foi "ótima", esclarece Duarte Gomes: "Foi um prazer trabalhar com a Heather, é uma atriz incrível e uma colega maravilhosa. Não só ela como todo o elenco, realização, produção e equipa, fizeram-me sentir em casa. Levo-os no meu coração".

Também o ator André Gago, que faz uma pequena participação no filme, recorda à CNN Portugal que a gravação foi "uma boa experiência", "foi muito fácil e agradável trabalhar como é normalmente entre atores, temos todos mais ou menos o mesmo ADN, independentemente dos países e das línguas". Gago interpreta o proprietário de um restaurante onde Anna vai gravar uma das cenas do seu programa: "Mas as coisas não correm lá muito bem, é uma cena que tem um lado humorístico", revela o ator.

Técnicos competentes e lindas paisagens: o que Portugal oferece ao mundo audiovisual

Em Portugal, a Hallmark encontrou uma parceira na AG Films, produtora criada em 1992 e estabelecida em Lisboa, que trabalha com produções internacionais. "A AG Films tem vindo nos últimos anos a incorporar o longo formato e a ficção no seu show reel, o convite chegou da nossa rede de contactos nos Estados Unidos", explica à CNN Portugal Ricardo Almeida, sócio e produtor executivo.

Segundo Duarte Gomes, "existem, de facto, algumas diferenças" entre uma produção portuguesa e uma produção norte-americana. "Começando, por exemplo, pelo sindicato de atores, que protege os atores americanos. Eles só podem trabalhar x horas, têm de descansar outras x, têm um relatório diário, tem de existir uma green room (zona de descanso), etc. Estão muito bem protegidos. Os atores portugueses, infelizmente, não estão tão assim tanto, mas espero que o nosso caminho seja nesse sentido." No entanto, "em termos de rodagem as diferenças não são assim tantas".

A equipa em Portugal era constituída por 110 pessoas, das quais 95% eram portugueses - sobretudo técnicos. "Penso que com este filme conseguimos mostrar que é possível realizar um projeto destes unicamente com técnicos de Portugal", afirma Ricardo Almeida.

Portugal tem sido cada vez mais escolhido como cenário para produções internacionais - como aconteceu recentemente com os filmes "Velocidade Furiosa" e a série "House of the Dragon". Essa é uma tendência que tem vindo a crescer, admite o produtor. "No mercado de publicidade já é destino internacional há muitos anos. Neste tipo de projeto estão recentemente a descobrir o nosso país."

"O nosso país está a exportar cada vez mais (atores, técnicos, argumentistas, realizadores, artistas etc) e está também a receber muitas produções internacionais", concorda Duarte Gomes. "Estamos a tornar-nos num destino apetecível e com isso ganhamos todos."

"Para o nosso setor é importante a parte económica, mas o mais importante será dar a conhecer um país que muita gente acha que nem existe", explica Ricardo Almeida. "O que achamos é que Portugal oferece diferentes locais com deslocação mínima. Podemos filmar de manhã numa praia da Arrábida e numa floresta em Sintra no mesmo dia. Essa diversidade de locais, uma meteorologia fantástica e claro, boa comida" são as grandes vantagens do nosso país.

A rodagem de "A Pinch of Portugal" realizou-se no passado mês de fevereiro e passou pelas regiões de Lisboa, Sintra e Cascais, esclarece o produtor. Através das imagens divulgadas, percebemos que alguns dos cenários utilizados foram a Quinta Valle do Riacho, em Sintra, o pontão da praia da Ribeira e o mercado da vila, em Cascais.

"Queríamos mostrar um pouco de tudo em 50 minutos. O filme tem uma componente gastronómica pela sua história e aliámos esse aspeto aos locais possíveis onde estivemos. Nos filmes Hallmark tudo tem de ser perfeito e bonito", explica Ricardo Almeida. Já quanto à comida, tão importante neste filme, tentou-se "desde o prato típico de almoço de domingo à nouvelle cuisine".

Duarte Gomes acredita que os espectadores vão ficar com "a melhor imagem" do país. "Acredito que irão marcar muitas passagens para Portugal, a vontade de nos visitar vai ser grande. Eu ainda não vi o filme, mas tanto a nível de paisagens como de gastronomia, do que vi, estamos muito bem representados", diz o ator.

E será que esta experiência pode ser importante na carreira de Duarte Gomes? "Não penso muito nisso, para ser sincero. Para mim, foi importante, como são todas. Esta tem apenas um sabor especial por ser mais um passo dado para um objetivo pessoal".

O filme "A Pinch of Portugal" estreia este sábado nos Estados Unidos no canal Hallmark e, segundo Ricardo Almeida, "muito em breve passará num canal das nossas televisões".