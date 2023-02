Os dias de frio parecem ter fim anunciado, mas apenas os dias. O aumento da luz solar e a depressão a sudoeste de Portugal Continental que transporta uma massa de ar ligeiramente mais quente vão trazer temperaturas mais altas nos próximos dias.

De acordo com o meteorologista do IPMA Jorge Ponte, nos próximos dias, "as temperaturas vão sofrer algumas pequenas variações ao longo dos próximos dias".

"As mínimas vão oscilar entre os 8 e os 13 graus no Litoral e entre os 6 e os 9 no Interior. Vão ser ligeiramente mais baixas no Interior Norte e na Beira Alta, entre os 3 e os 6 graus de temperatura mínima. No entanto, salientam-se os valores de temperatura máxima que serão superiores ao normal para a época do ano, situando-se entre os 17 e os 24 graus na maioria do território continental", explica o meteorologista.

Graças a uma maior radiação solar a chegar, "é normal as temperaturas máximas subirem um bocadinho mais", mas o vento - que não será muito intenso - vai soprar por vezes moderado a forte na costa sul do Algarve e nas terras altas.

No entanto, apesar de durante o dia as temperaturas serem mais elevadas do que o normal para a época, algumas regiões vão registar uma grande amplitude térmica assim que cair a noite, uma vez que "nas regiões do interior, vai ser registado um acentuado arrefecimento térmico", com o Nordeste Transmontano a registar mínimas de 4/5 graus e o Interior Norte de 6/9 graus, ou seja "diferenças de mais de dez graus para os valores diurnos".

"Vão ser dias com temperaturas mais elevadas e o vento poderá soprar, por vezes, moderado a forte na costa sul do Algarve e nas terras altas, mas na generalidade do território será fraco e moderado do quadrante leste", diz Jorge Ponte.

Temperaturas sobem, mas também vai haver aguaceiros

O meteorologista explica que apesar dos próximos dias irem ser marcados pelo aumento das temperaturas, a "instabilidade" trazida pela depressão vai fazer com que ocorram aguaceiros em algumas regiões do país.

"A partir do final do dia 17, poderão já ocorrer eventualmente no Algarve, mas será no dia 18 que se estendem à região Sul e também a parte da região Centro. No dia 19 poderá haver também alguns aguaceiros, mas serão menos prováveis. Nos dias 20 e 21, continuará este regime de aguaceiros, serão provavelmente mais frequentes e pontualmente mais intensos a estender-se também à região Norte. Salientando que o regime de precipitação é de aguaceiros, numa situação de instabilidade, poderá haver sítios onde até nem irá chover. Nesse regime poderá também haver, acompanhando esses aguaceiros, alguma trovoada".

Para além do vento e dos aguaceiros, a depressão vai trazer ainda poeiras para a Península Ibérica vindas do Saara, que já se sentem por estes dias em Portugal, mas cuja concentração irá aumentar um pouco a partir de sábado.

Esta mudança no estado do tempo em Portugal deverá manter-se até terça-feira, uma vez que "a depressão irá ficar relativamente estacionária com um movimento lento".

"Neste momento, a depressão está a dirigir-se para a Madeira, no entanto, vai voltar novamente a aproximar-se de Portugal Continental a partir de sexta-feira e irá manter-se na mesma região ou em movimento lento para Norte. Portanto, será este sistema a afetar o estado de tempo em Portugal Continental, pelo menos até o início da próxima semana", conclui o meteorologista, dizendo ainda que poderá haver aviso "de ondas sueste com até 2,5m na costa Sul do Algarve especialmente na sexta-feira e no sábado".

Quanto às temperaturas, de acordo com o site do IPMA, Lisboa tem máxima de 21.º no domingo e 18.º na terça-feira, estando previstos aguaceiros, Porto, tem máxima de 21.º no domingo e 19.º na terça-feira, estando também previstos aguaceiros, já Braga, tem máxima de 24.º no domingo e 20.º na terça-feira, estando previstos aguaceiros, Guarda, por sua vez, tem máxima de 13.º no domingo e 13.º na terça-feira, estando previstos aguaceiros, e Faro, tem máxima de 2.º no domingo e 18.º na terça-feira, estando previsto céu nublado.