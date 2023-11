Mortes, milhões sem eletricidade e caos nos transportes. Tempestade Ciarán varre a Europa depois de passar de raspão em Portugal

A morte de uma criança de cinco anos atingida por uma árvore foi apenas uma das várias ocorrências registadas por causa da tempestade Ciarán, um ciclone-bomba que está a varrer a Europa Ocidental, e que passou de raspão em Portugal, deixando danos visíveis no Norte, mas nada que se compare ao cenário de caos de outros países.

Esta criança é um dos sete mortos já confirmados em França, Espanha, Bélgica e Alemanha, sendo que milhões de pessoas estão a ser afetadas com cortes de eletricidade ou falhas na rede móvel.

Uma outra pessoa morreu na Bélgica, também na cidade de Gent, tal como a criança, depois de também ser atingida por uma árvore. Era uma alemã de 64 anos que estava de visita à cidade belga, segundo as autoridades.

Em França há já registo de duas mortes: um camionista morreu depois de uma árvore de grande porte ter atingido a viatura em que seguia, em Aisne, enquanto um homem de 70 anos caiu da varanda de sua casa em Le Havre, num incidente que as autoridades relacionaram com a tempestade, nomeadamente o forte vento que se fez sentir.

Já em Espanha a queda de uma árvore provocou a morte a uma jovem de 23 anos, que foi atingida quando atravessava uma passadeira em Madrid. Na Alemanha uma mulher de 46 anos morreu atingida por uma árvore, numa altura em que passava férias com o marido e os dois filhos, na Baviera. Por último, nos Países Baixos, uma pessoa morreu, também atingida por uma árvore, em Venray.

Sinais da violência daquilo que os meteorologistas europeus apelidaram de ciclone-bomba, um fenómeno causado pela rápida descida da pressão, que origina ventos fortes e muita chuva.

No norte de França há mais de um milhão de pessoas sem rede elétrica ou comunicações móveis. Foi precisamente ali que se registou um dos valores do dia: ventos de 207 quilómetros por hora, e que originaram ondas de 20 metros na Bretanha.

O ministro do Interior de França disse que há ainda 15 pessoas feridas, sete delas bombeiros que tentavam ajudar a população, sendo que 1.300 pessoas tiveram de ser temporariamente realojadas em abrigos, nomeadamente em Brest, onde caiu uma grua.

A situação está também a provocar fortes constrangimentos nos aeroportos. Uma breve pesquisa nas partidas e chegadas do aeroporto de Schiphol, o maior dos Países Baixos, em Amesterdão, dá um resultado quase unânime: cancelado. A esmagadora maioria dos voos que estavam previstos chegar ou partir da cidade neerlandesa foi cancelada, sendo que muitos outros foram adiados.

Apesar de não ser tão grave, esse é um cenário que se repete em muitos dos principais aeroportos da Europa Ocidental, ainda que a situação tenha melhorado nas últimas horas.

Um vídeo partilhado nas redes sociais mostra aquela que foi uma das dificuldades em muitos aeroportos. Um avião da Turkish Airlines que chegava a Manchester foi obrigado a abortar a aterragem, sendo visivelmente afetado pelo vento provocado pela tempestade Ciarán.

Também no Reino Unido, onde dezenas de escolas foram encerradas, a operadora que faz as ligações ferroviárias no nordeste de Londres pede a toda a população que evite viagens de comboio, uma vez que foram registados "múltiplos incidentes" que estão a causar fortes constrangimentos em toda a linha.

"Aconselhamos fortemente que evitem viajar, se puderem. Pode existir uma grande interrupção e fortes atrasos", pode ler-se no aviso.

