Proteção Civil confirma quatro mortos devido à tempestade Kristin - TVI

Proteção Civil confirma quatro mortos devido à tempestade Kristin

  • Agência Lusa
  • TFR
  • Há 46 min
Estragos da Depressão Kristin em Leiria (PAULO CUNHA/LUSA)

O esclarecimento surge depois de o município de Leiria ter indicado o registo de dois mortos diretamente relacionados com o impacto do mau tempo, número agora atualizado

A passagem da depressão Kristin pelo continente português provocou esta quarta-feira quatro mortes, indicou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), numa nota de esclarecimento.

Em causa estão uma vítima mortal no concelho de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, e três no concelho de Leiria.

O esclarecimento surge depois de o município de Leiria ter indicado o registo de dois mortos diretamente relacionados com o impacto do mau tempo e referido a existência de mais duas vítimas mortais no concelho devido a paragens cardiorrespiratórias. A ligação destes dois casos com o mau tempo estava ainda a ser averiguada.

