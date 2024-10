Previsão do tempo: chuva fraca e subida das temperaturas máximas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para este domingo, períodos de chuva fraca nas regiões do Norte e Centro de Portugal, sendo mais frequente no Minho e Douro Litoral.

O céu permanecerá geralmente muito nublado durante a maior parte do dia, embora se preveja uma redução gradual da nebulosidade a partir do final da manhã, particularmente no Sul do país.

A previsão aponta também para uma ligeira descida das temperaturas mínimas e uma subida das máximas.

O vento será em geral fraco, variando entre fraco a moderado (até 30 km/h) nas regiões do Norte e Centro.

Além disso, é esperada a formação de neblina ou nevoeiro matinal em várias regiões, o que poderá reduzir a visibilidade nas primeiras horas do dia.

Na área metropolitana de Lisboa, o céu estará geralmente muito nublado, mas a nebulosidade deverá diminuir gradualmente a partir do final da manhã. Existe a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco durante a manhã.

Para o Grande Porto, a previsão indica céu muito nublado com períodos de chuva fraca até meio da tarde. A partir desse momento, espera-se uma redução da nebulosidade.