Seis distritos sob aviso amarelo devido à chuva e trovoada

Seis distritos do continente vão estar esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes forte e que poderão ser ocasionalmente de granizo e acompanhados de rajadas fortes de vento e trovoada, segundo o IPMA.

Os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco e Portalegre vão estar sob aviso amarelo entre 12:00 e as 21:00 desta segunda-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos amarelo e laranja para sete ilhas dos Açores, devido à possibilidade de ocorrência de chuva, trovoada e vento, a partir desta segunda e até quarta-feira.

As ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) estão sob aviso laranja, o segundo mais grave da escala, entre as 21:00 locais (22:00 em Lisboa) de segunda-feira e as 09:00 de terça-feira, devido à previsão de precipitação por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada.

Entre as 09:00 e as 21:00 de segunda-feira e entre as 09:00 de terça-feira e as 06:00 de quarta-feira, as duas ilhas estão sob aviso amarelo, também devido à previsão de chuva e trovoada.

Já para as ilhas do grupo central (Terceira, São Jorge, Graciosa, Pico e Faial) foi emitido um aviso amarelo entre as 06:00 de terça-feira e as 00:00 de quarta-feira, devido à possibilidade de ocorrência de precipitação por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada.

Nestas cinco ilhas vigora ainda um aviso amarelo, devido à previsão de vento, com direção de nordeste, entre as 09:00 de terça-feira e as 00:00 de quarta-feira.

Segundo o IPMA, o aviso laranja, o segundo mais grave da escala, é emitido em “situação meteorológica de risco moderado a elevado”.

O aviso amarelo, o terceiro mais grave da escala, é emitido em “situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica”.