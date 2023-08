Temperaturas baixam, depois sobem. Como vai estar o tempo na segunda quinzena de agosto

Primeiro menos calor, depois o regresso a um agosto mais normal. A segunda quinzena do mês de agosto deve ter duas semanas bem distintas no que à temperatura diz respeito.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) referiu à CNN Portugal que a semana de 14 a 21 de agosto deve ser caraterizada por temperaturas “um pouco abaixo da média”, nomeadamente no litoral, que pode sofrer influências de nortadas, um vento forte e característico do verão.

O meteorologista Pedro Sousa explicou à CNN Portugal que a atual massa de ar quente que ainda afeta Portugal vai ser “varrida” para este, onde vai afetar Espanha, como já acontece, mas também outros locais do Mediterrâneo.

É por isso que há avisos em grande parte da Europa, enquanto para Portugal se espera o contrário: uma queda gradual dos avisos meteorológicos, que durante o fim de semana de 5 e 6 de agosto chegaram a colocar várias regiões em aviso vermelho.

“Os próximos dias devem ver uma descida das temperaturas para próximo do normal. Os avisos vão cair gradualmente e vamos ter uma situação mais normal”, acrescentou o especialista.

É mesmo o contrário da Europa, que atravessa a terceira onda de calor neste verão. Em Valência, por exemplo, o recorde absoluto foi batido em três graus. “A Europa vai sofrer temperaturas mais anormais, para já seremos uma exceção”, observou Pedro Sousa.

Com efeito, os termómetros devem descer uns bons graus nos próximos dias. Pegando no exemplo de Beja, que ainda esta sexta-feira teve máximas de 40 graus, a próxima semana vai começar com máximas de 33 graus. Calor, sim, mas bem menos do que aquilo que se fez sentir nos últimos dias. A tabela abaixo mostra como a diminuição de temperaturas em Portugal Continental é genérica na abertura da segunda quinzena de agosto.

Temperaturas máximas a 11 e 14 de agosto Distito 11 de agosto 14 de agosto Aveiro 25 graus 24 graus Beja 40 graus 33 graus Braga 32 graus 30 graus Bragança 35 graus 32 graus Castelo Branco 40 graus 35 graus Coimbra 31 graus 27 graus Évora 40 graus 34 graus Faro 41 graus 32 graus Guarda 31 graus 27 graus Leiria 29 graus 26 graus Lisboa 32 graus 28 graus Portalegre 38 graus 32 graus Porto 26 graus 24 graus Santarém 36 graus 30 graus Setúbal 37 graus 31 graus Viana do Castelo 26 graus 24 graus Vila Real 33 graus 29 graus Viseu 32 graus 28 graus

Já as temperaturas mínimas devem descer na mesma proporção.

Menos precisas são as previsões para a segunda semana de agosto. Pedro Sousa lembrou que “muito facilmente estas tendências semanais mudam”, o que faz com que os meteorologistas tenham mais cautelas em antecipar cenários para lá de dez dias.

Ainda assim o especialista disse que é de esperar uma nova subida das temperaturas, aí sim já acima do normal para agosto, eventualmente com cenários como os do início do mês, que chegou a ver recordes de temperatura batidos em algumas estações meteorológicas.