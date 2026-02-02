Sete distritos sob aviso laranja devido à agitação marítima, vento e queda de neve - TVI

Sete distritos sob aviso laranja devido à agitação marítima, vento e queda de neve

  • Agência Lusa
  • Há 1h e 45min
Inundações em Coimbra, 31 janeiro 2026. (Imagem: Carlos Barroso/Lusa)

Também a costa sul da ilha da Madeira está sob aviso amarelo por causa do estado do mar

Toda a costa portuguesa e sete distritos do continente estão esta segunda e terça-feira sob aviso laranja devido à agitação marítima e à queda de neve, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou os distritos de Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Coimbra, Braga, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro sob aviso laranja entre as 12:00 de hoje e as 00:00 de terça-feira devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 05 a 06 metros, podendo atingir 11 metros de altura máxima, passando depois a amarelo.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Castelo Branco, Guarda, Viseu e Vila Real também vão estar sob aviso laranja entre as 09:00 de hoje e as 18:00 de terça-feira por causa da queda de neve acima de 800/1000 m, com acumulação que poderá ser superior a 15 centímetros acima de 1000/1200 metros.

Os distritos de Leiria, Lisboa e Setúbal estão sob aviso amarelo até às 15:00 de hoje devido à previsão de vento forte com rajadas até 75 quilómetros por hora, sendo até 95 nas serras.

O IPMA emitiu também aviso laranja para a costa norte da ilha da Madeira e o Porto entre as 15:00 de hoje e as 03:00 de terça-feira devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 05 a 06 metros, podendo atingir 10 metros de altura máxima, passando depois a amarelo até às 00:00 de quarta-feira.

Também a costa sul da ilha da Madeira está sob aviso amarelo por causa do estado do mar entre as 15:00 de hoje e as 03:00 de terça-feira, prevendo-se ondas de oeste com 04 a 05 metros.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

Nas margens do Mondego, teme-se pela vida. "O meu filho pede-me para não o deixar morrer a dormir"

Ontem às 19:42
1

Mulher de 30 anos morta a tiro em Lisboa

Há 3h e 49min
2

Portas: se Governo “reagiu talvez um pouco tardiamente”, Marcelo “deu um sinal de proteção às pessoas”

Ontem às 22:36
3

Há mais nove concelhos em situação de calamidade. Veja a lista aqui

Ontem às 19:12
4
25:28

Portas: “Haja ventos e tempestades não deixem de ir votar. A abstenção grande só favorece os extremos”

Ontem às 22:35
5

Sete distritos sob aviso laranja devido à agitação marítima, vento e queda de neve

Há 1h e 45min
6
01:53

Aprendeu a desidratar comida e construiu um bunker. Prisão preventiva para o ex-bancário suspeito de raptar a própria filha

30 jan, 15:26
7

José é, para os vizinhos da Rua do Pinheiro Manso, um herói: salvou-lhes as casas na tempestade. É picheleiro, poeta, cardíaco e crente

Há 3h e 57min
8

Corpo de filha de Delfina Cruz encontrado. PJ deteve alegado homicida na Lourinhã

31 jan, 21:56
9
02:21

Novas imagens do caso Epstein mostram príncipe Andrew de gatas sobre uma mulher

Ontem às 21:31
10

Tracking poll, 2.ª volta, dia 6: Seguro volta a cair, Ventura recupera

Ontem às 20:25
11

As novas revelações que levaram Cristiano Ronaldo a fazer greve no Al Nassr

Há 1h e 25min
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

José é, para os vizinhos da Rua do Pinheiro Manso, um herói: salvou-lhes as casas na tempestade. É picheleiro, poeta, cardíaco e crente

Há 3h e 57min

Nas margens do Mondego, teme-se pela vida. "O meu filho pede-me para não o deixar morrer a dormir"

Ontem às 19:42

Mulher de 30 anos morta a tiro em Lisboa

Há 3h e 48min

Motorista escolar detido em Sintra por abuso sexual de criança de nove anos

Há 22 min

Bad Bunny faz história ao vencer Grammy de Álbum do Ano com disco em espanhol

Hoje às 05:43

Guitarrista português Nuno Bettencourt vence Grammy por atuação em “Changes”

Hoje às 04:58
01:34

Depressão Kristin já provocou 8 mortos em Portugal

Ontem às 13:19
02:24

"É muito difícil olhar para tudo, são 60 anos de trabalho". Aqui não há aço, cimento ou chapa que tenha escapado à força do vento

Ontem às 21:28
02:21

Novas imagens do caso Epstein mostram príncipe Andrew de gatas sobre uma mulher

Ontem às 21:31

Tracking poll, 2.ª volta, dia 6: Seguro volta a cair, Ventura recupera

Ontem às 20:25