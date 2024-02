Inundações e quedas de árvores: mais de 200 ocorrências na região de Lisboa

Portugal continental com mais de 600 ocorrências por causa do mau tempo nas últimas 24 horas

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a mais afetada pelo mau tempo até ao início da manhã desta sexta-feira, com 246 ocorrências, num total de 609 intervenções registadas pela proteção civil desde as 00:00 de quinta-feira.

Num balanço feito à Lusa pelas 09:00, Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), explicou que, desde o início do estado de alerta especial por causa das condições meteorológicas, foram registadas 609 ocorrências, a maioria quedas de árvores.

À região de Lisboa e Vale do Tejo segue-se a região Norte, com 177 ocorrências.

No total, a ANEPC registou 236 quedas de árvores, em 74 situações foi necessária a limpeza de vias para remover inertes arrastados pela água da chuva e houve 86 inundações, sobretudo vias, caixas de elevadores e caves.

O responsável disse ainda que não foram registadas vítimas nem foi necessário fazer realojamentos.

O responsável alertou ainda para alguma instabilidade prevista para esta sexta-feira, com a previsão de precipitação que poderá ser localmente forte e agitação marítima igualmente forte.

Onze distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo (o terceiro mais grave), devido à previsão de chuva, por vezes forte, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).