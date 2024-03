Meio milhar de alunos sem aulas devido à queda de neve em Vinhais

Domingo com chuva, neve e temperaturas máximas até 16 graus

As escolas de Vinhais estão encerradas e os transportes escolares não saíram esta sexta-feira devido à queda de neve no concelho, o que afetou cerca de 500 alunos, disse à Lusa, o presidente do agrupamento de escolas.

“Tendo em conta as indicações da proteção civil municipal, as atividades letivas foram suspensas por motivos de segurança, já que havia condicionalismo de circulação para táxis e autocarros neste concelho”, explicou Rui Correia.

De acordo com este responsável, professores e auxiliares de educação, que se puderam deslocar, estão no estabelecimento de ensino em exercício das suas funções.

De acordo com a GNR, cerca das 09:25 não havia estradas cortadas no distrito de Bragança devido ao mau tempo.

Seis distritos de Portugal continental estão sob aviso laranja devido à queda de neve pelo menos até às 12:00 desta sexta-feira, enquanto a chuva, vento forte e agitação marítima afetam até domingo sobretudo o Centro e Norte.