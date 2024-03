"Nevão como antigamente" atrai visitantes a Montalegre. Espanhóis fazem quilómetros para ver neve

Os espanhóis Borja e Andrea viajaram esta sexta-feira de propósito de Ourense, na Galiza, para ver, brincar e tirar fotos em Montalegre, onde a neve é uma atração turística e esta noite caiu um nevão “como antigamente”.

O dia acordou coberto de neve no concelho do norte do distrito de Vila Real e, por precaução, os transportes escolares foram suspensos e as escolas fechadas.

Mas, a neve é também uma atração turística e são muitos os que se deslocam a este território nesta altura.

“Gostamos muito de neve, não tivemos oportunidade de a ver antes e aproveitámos porque devem ser os últimos dias em que há neve. Está muito bonito”, afirmou Borja Atanes, que viajou de propósito de Ourense, em Espanha, para subir à serra do Larouco, em Montalegre.

A namorada, Andrea Outeirino, disse que a viagem de cerca de 70 quilómetros valeu a pena pelas montanhas cobertas do manto branco e que aproveitaram para tirar fotografias, atirar bolas um ao outro e fazer um boneco de neve.

“Como dizem os antigos, foi um nevão como antigamente”, afirmou Miguel Monteiro, comandante dos bombeiros de Montalegre, explicando que nevou com muita intensidade durante a noite.

O responsável explicou que os meios da Proteção Civil estão a desobstruir as estradas, apontando como zonas de maior preocupação as mais altas e montanhosas do concelho.

No terreno estão veículos limpa-neve dos bombeiros de Montalegre e da Proteção Civil Municipal, bem como tratores adaptados com pás e espalhadores de sal que estão ao serviço das juntas de freguesia.

Como exemplo, Miguel Monteiro referiu que são espalhadas, em média, 10 toneladas de sal pelas estradas do concelho.

Durante a manhã, a neve foi derretendo, mas o comandante disse que, por causa das previsões de neve até domingo, os meios vão estar em prevenção durante todo o fim de semana.

“Neste momento todas as vias estão transitáveis, a equipa da Proteção Civil já tem muita experiência e desde as 05:30 que estão no terreno a limpar as vias e a colocar sal, e estão em alerta para todas as ocorrências”, referiu a presidente da Câmara de Montalegre, Fátima Fernandes.

E afirmou: “Não é preciso ir à serra da Estrela, quando temos aqui uma estrela que é a nossa serra do Larouco”.

“Esta é a segunda serra mais alta de Portugal Continental e portanto, aqui, podem usufruir de muita neve para as crianças brincarem e os adultos recordarem os seus tempos de infância”, frisou Fátima Fernandes.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos para o agravamento do estado do tempo em Portugal continental e as previsões apontam para chuva, vento forte, agitação marítima e queda de neve até domingo.