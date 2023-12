Pelo menos seis mortos após vários tornados no sudeste dos EUA

"Quer pôr-se no lugar dela e aprender como se deve tratar as pessoas?" Cliente que atirou prato de comida a empregada condenada a trabalhar dois meses num restaurante de fast food

Pelo menos seis pessoas morreram, no sábado, na sequência da passagem de vários tornados que causaram danos em casas e ruas de diferentes cidades no estado do Tennessee, no sudeste dos Estados Unidos.

As autoridades locais indicaram que cerca de duas dezenas de feridos foram transportados para hospitais.

Três pessoas morreram no condado de Montgomery, a norte de Nashville, perto da fronteira com o estado do Kentucky, disseram as autoridades do condado num comunicado.

O centro de operações de emergência de Nashville disse que três pessoas morreram numa zona a norte do centro da cidade.

Os serviços meteorológicos norte-americanos emitiram avisos de tornado no Tennessee, onde mais de 80 mil residentes ficaram sem energia, no sábado à noite, de acordo com o 'site' PowerOutage.us.

A tempestade ocorreu quase dois anos depois de os serviços meteorológicos terem registado 41 tornados numa série de estados, incluindo 16 no Tennessee e oito no Kentucky. Só no Kentucky morreram 81 pessoas.