Mais de 26 mil pessoas obrigadas a sair de casa. Tenerife atravessa um dos piores incêndios em 40 anos

Mais de 26 mil pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas em Tenerife, onde um grande incêndio continua a consumir a zona norte daquela que é a maior ilha das Canárias.

Até ao momento são 11 as localidades evacuadas, com novas ordens nesse sentido a terem sido dadas para La Orotava, Santa Úrsula, La Matanza, La Victoria, Tacoronte e Los Realejos.

Uma decisão que surge em contraciclo com o que as autoridades esperavam, nomeadamente depois de as previsões terem ditado que o vento iria acalmar. Só que isso não se verificou e, tal como aconteceu durante a noite, o vento, a baixa humidade e as altas temperaturas são um cocktail difícil de combater para os bombeiros.

A própria conselheira do Bem-estar Social da ilha, Candelaria Delgado, confirmou o número de pessoas retiradas.

“A realidade superou as expectativas”, confessou o presidente das Canárias, Fernando Clavijo, falando em mais de cinco mil hectares consumidos, num fogo que continua fora de controlo, e que já se tornou num dos piores dos últimos 40 anos naquela zona.

“O comportamento meteorológico durante a noite foi francamente severo com as condições do incêndio. Os ventos, a temperatura e as circunstâncias foram muito piores que o previsto, e isso fez com que o incêndio extravasasse”, acrescentou o autarca.

Para já as evacuações de localidades assumem apenas um caráter preventivo, com as autoridades a fazerem de tudo para conter os danos materiais à vegetação.