Modelos em vez de crianças, saias curtas e crop tops, bolos de aniversário pequenos e silêncio forçado: torneio de ténis de Madrid acusado de sexismo

Sendo uma das maiores competições de ténis do mundo, o torneio de Madrid atrai, todos os anos, as maiores figuras do ténis mundial, quer do lado masculino, quer feminino.

Mas, este ano, os organizadores acabaram por atrair não só a nata do desporto, como tudo o que desejam evitar: controvérsia fora do court.

As críticas surgiram logo no início da semana devido às apanha-bolas. As crianças que habitualmente ladeiam a terra batida madrilena foram substituídas por modelos, vestidas com crop tops e saias curtas, enquanto os homens vestiam polos e calções mais discretos.

"É uma forma feminizada de tratar as raparigas contra os rapazes que não se vestem assim. No fundo, é uma forma de violência sexista que está tão disseminada porque as pessoas nem se apercebem dela”, disse ao jornal espanhol Público a presidente da Associação das Mulheres nos Desportos Profissionais, Pilar Calvo.

Para a final masculina, as apanha-bolas deixaram as saias e vestiram calções longos, semelhantes aos de basquetebol, o que não foi suficiente para atenuar a polémica.

Mas a controvérsia não ficou por aqui e gerou-se outro grande debate nas redes sociais em torno de… bolos de aniversário. O atual número 1 mundial Carlos Alcaraz e a tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, vencedora do Open da Austrália deste ano, celebram os seus aniversários no mesmo dia, 5 de maio. O espanhol, a seguir ao encontro das meias-finais contra Borna Coric, foi presenteado pela organização com um bolo gigante, com várias camadas. Sabalenka, por seu turno, recebeu um bolo mais modesto. “A diferença no tamanho do bolo é espantosa”, comentou um utilizador do Twitter na publicação que gerou este debate. Em resposta a este post, a também bielorrussa e ex-número 1 mundial Victoria Azarenka comentou. “Não podiam ser mais certeiros no tratamento [a Aryna Sabalenka]”.

Couldn’t be more accurate on the treatment https://t.co/x89RytI0zV — victoria azarenka (@vika7) May 5, 2023

O diretor do torneio, o antigo jogador Feliciano López, justificou a decisão na rede social: “Estou surpreendido com esta reação depois deste gesto! O Carlos tinha acabado de ganhar o seu jogo para chegar à final. Estava a jogar no court central. O torneio é disputado em Espanha, apesar de ser um evento internacional”, escreveu. “P.S.: Espero que o Rune não tenha ficado também aborrecido com o tratamento que lhe foi dado”, completou, publicando uma fotografia do jogador dinamarquês Holger Rune, que fez 20 anos no dia 29 de abril e recebeu da organização um bolo de aniversário ainda mais pequeno que o de Sabalenka.

I’m surprised by this reaction after this gesture!

1. Carlos had just won his match to reach the final 2. He was playing on centre court 3. The tournament is played in Spain, even though it is an international event PS: I hope Rune wasn’t also upset by his treatment 😜 https://t.co/ApK1IiiD6l pic.twitter.com/1mEoIitXxs — Feliciano López (@feliciano_lopez) May 5, 2023

A polémica, contudo, adensou-se após a final de pares femininos. Tanto a dupla vencedora – a bielorrussa Victoria Azarenka e a brasileira Beatriz Haddad Maia – como a derrotada – as americanas Coco Gauff e Jessica Pegula – não foram autorizadas a fazer um discurso no court.

“Não tive oportunidade de falar depois da final de hoje :( mas obrigada aos fãs por nos terem apoiado a nós e ao ténis feminino esta semana”, lamentou Coco Gauff no Twitter. Também Pegula e Azarenka lamentaram este incidente.

Wasn’t given the chance to speak after the final today:( But thank you to the fans for supporting us and women’s tennis this week! Thanks @JLPegula for always keeping it fun on the court and hitting unreal clutch shots hahahaha Lastly, big congratulations Vika and Bia 🎉💗 — Coco Gauff (@CocoGauff) May 7, 2023

"Não sei em que século estavam todos a viver quando tomaram essa decisão. Ou como é que tiveram uma conversa e decidiram: 'Uau, esta é uma ótima decisão e não vai haver nenhuma reação contra isto’. Nunca na minha vida ouvi dizer que não poderíamos falar. Foi realmente dececionante”, afirmou a norte-americana, citada pela BBC.

“É difícil explicar ao Leo [filho de Victoria Azarenka] que a mamã não lhe pôde dizer ‘olá’ durante a cerimónia de entrega de troféus”, apontou a tenista bielorrussa.