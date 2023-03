O governador do Tennessee, Bill Lee, quer acabar com os espetáculos de "drag" [transformismo, em português] - e, como tal, vai proibi-los neste estado norte-americano. Contudo, está a ser acusado de hipocrisia depois de uma fotografia em que surge vestido de mulher se ter tornado viral nas redes sociais.

A proibição que o republicano Lee anunciou - fê-lo na segunda-feira - pretende acabar com os desfiles "drag" na via pública e em frente a crianças. Em discussão está ainda um projeto-lei para impor que menores de idade possam iniciar tratamentos de mudança de género.

Dois dias depois surgiu a fotografia de Bill Lee, intitulada no anuário escolar como “mulher de má sorte”. O então jovem Bill Lee aparece com uma peruca na cabeça, uma minissaia e um colar de pérolas.

Fotografia de Bill Lee no anuário escolar de 1977. (Imagem Reddit)

A imagem data de 1977 e foi retirada do anuário do colégio, onde o agora governador do Tennessee fez o ensino secundário, sendo que prontamente se tornou viral no Reddit. Na partilha original, o utilizador justificou a publicação com o dever moral perante a hipocrisia de Bill Lee.

“Tenho a certeza que [o projeto-lei] será aprovado, mas a hipocrisia tem de acabar antes que eles venham fechar o Play in Nashville ou até o Rocky Horror”, escreveu o responsável pela divulgação da fotografia, que se referia a duas discotecas, como noticiou a NBC News.

Até ao momento, Bill Lee não confirmou nem negou se é mesmo ele que aparece na imagem.