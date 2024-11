Agressão violenta em condomínio em Gaia: homem detido por atacar vizinho com um machado

Desde o início do ano já foram assassinadas 25 mulheres

A Polícia Judiciária deteve um homem suspeito de tentar matar, com recurso a um machado, um vizinho num condomínio residencial em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, anunciou esta quinta-feira aquela polícia.

O suspeito, de 46 anos, já foi presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Em comunicado, a PJ esclarece que o crime ocorreu na madrugada de segunda-feira, quando "o suspeito, sem motivo aparente, surpreendeu a vítima, na área comum do condomínio residencial onde moram, agredindo-o violentamente com um machado na zona da cabeça, provocando-lhe ferimentos graves que implicaram intervenção médica hospitalar".

"Após o cometimento do crime, o agressor, que terá atuado num quadro de desequilíbrio mental, refugiou-se na sua habitação", local onde foi detido pelos elementos da PJ.