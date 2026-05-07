Patrão detido por tentativa de violação de jovem trabalhadora durante visita a armazém

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 50 anos suspeito do crime de violação na forma tentada, "em contexto de relação laboral", informa esta força de segurança.

Os factos terão ocorrido na madrugada de 17 de janeiro. A vítima, uma jovem de 21 anos que "trabalhava para o arguido há cerca de duas semanas", acompanhou o patrão a um armazém e este "tentou forçá-la à prática de atos sexuais".

A jovem conseguiu resistir e denunciar o caso às autoridades.

Em comunicado, a PJ aponta que, após ter tomado conhecimento dos factos, a Secção de Investigação de Crimes Sexuais da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo "procedeu de imediato à inquirição da vítima.

A investigação contou ainda com a colaboração do Laboratório de Polícia Científica, cuja "análise pericial aos vestígios encontrados na roupa da vítima" permitiu "demonstrar que os mesmos pertenciam ao perfil genético do arguido".

O suspeito será agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

O inquérito é dirigido pelo DIAP de Sintra.